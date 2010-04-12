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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 625626627628

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 225
1. меньше 27
22%
50
2. 27 - 28.50
48%
109
3. 28.50 - 30
19%
42
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:24

kastaneda Естественно. Но для заемщика формула очевидна и проста: % прибыли от привлечения кредита - % по кредиту >= 0.
ОВГЗ сейчас дают около 20% в грн и 6.5% в валюте, заемы из вне - доходит до 9-10%. При росте в 2-3% заемы свыше этой цифры приведут к закономерным последствиям.
siriys
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:28

Re: Валютный рынок в контексте

15/20
70/80
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
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  #<1 ... 625626627628
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