Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:54

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 6,72 коп., на торгах пятницу понизился на 8,79 коп., оказавшись на уровне 27,2479 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 15-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 11,47 коп., составил 27,2507 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 15 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.05 на цифре 27,21/27,23 UAH/USD.



Вскоре темп коррекции упал, и безналичная пара доллар-гривня, сузив спред, обосновалась на отметке 27,23/27,24 UAH/USD, откатившись после неудачной попытки отскока. Рост свели на нет появившиеся системные продавцы СКВ, вернув курс доллара около 10.28 Киева на указанный уровень и сбалансировав рынок.

Активность продаж нарастала, и к 10.43 доллар понизили до 27,22/27,23. Вскоре эти локальные низы были выкуплены, подняв курс «американца» по состоянию на 11.10 к цифре 27,24/27,26 UAH/USD. Судя по всему, на этой отметке прошло изрядное количество сделок, что отразилось на вышеупомянутом справочном курсе СКВ.



Вероятней всего, что основными драйверами подорожания доллара в течение наиболее активной фазы торгов стал заметный рост гривневой ликвидности (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 55 684,9 млн. грн. к отметке 57 963,7 млн. грн.), преддверие выходных, которые комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе, а также стремление завершить свои проекты, не откладывая их на понедельник, когда Америка будет выходной (День президента), обрекая наш межбанк на торговлю СКВ в режиме непопулярного у нас валютирования tom или «завтра».



С полудня торговая активность на межбанке начала снижаться, сопровождаясь коррецией «американца». На обеденный перерыв рынок ушел на фоне курса 27,21/27,23 UAH/USD.



После обеда единичные покупки СКВ вернули пару доллар-гривня в восходящий тренд: около 14.00 доллар был на уровне 27,215/27,240, а спустя час – на цифре 27,220/27,245 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,220/27,245 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 15 февраля.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,2479 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,59% с 27,6883 UAH/USD до 27,2479 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 15 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,75/17,00% годовых (с 12.13 Киева – 15,75/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 февраля, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, к пятнице заметно выросла гривневая ликвидность, давая игрокам больше возможностей приобретать СКВ на межбанке. Кроме того, расширение рынка гривневого ресурса позволяло экспортерам не выходить на рынок с «необязательными» продажами СКВ ради нацвалюты на текущие расходы.



Во вторых, в последний рабочий день недели заметно падает приток внешнеторговой выручки из-за рубежа.



В-третьих, игроки не стали откладывать приобретением СКВ на понедельник, поскольку в этот день в США выходной (Америка отмечает День президента).



В-четвертых, накануне значительная часть игроков стремится войти в доллар, обезопасив свои активы и обеспечив себе спокойный отдых.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, несмотря на заметное расширение гривневой ликвидности, предложение СКВ на межбанке из-за снижения притока внешнеторговой выручки было достаточно скромным, и цена его выросла.



Во-вторых, выросшая гривневая ликвидность исключала дополнительные продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты.



В-третьих, рынок безналичного доллара оставался «бычьим», что, как известно, не лучшим образом сказывается на ликвидности.



Дата: 15 февраля 2019 г. 16.20



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,15/27,22 UAH/USD (с утра – 27,15/27,258 UAH/USD, к полудню - 27,15/27,24 UAH/USD)

€ – 30,75/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,80/30,98 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,410 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского предложения валюты.



До полудня доминирование клиентского «приноса» постепенно сменялось вхождением местного рынка в равновесие спроса и оферов.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сузили спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,15/27,24 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж, сменившее утреннее преобладание клиентских оферов.



После обеда на рынке Днепра был сформирован нисходящий тренд в паре доллар-гривня в ответ на коррекцию безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке в это же время.



Кроме того, дилеры Днепра снижали действующие цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.



Последнее удалось в полной мере, обеспечив хороший результат на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков оптового сегмента Днепра «четверку с минусом», констатировали повторение показателей предыдущей сессии.



Дата: 15 февраля 2019 г. 16.06



Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,15/27,20 UAH/USD (с утра 27,17-18/27,12-25 UAH/USD, к полудню 27,16-18/27,22 UAH/USD)

€ 30,70/30,80 UAH/EUR (с утра 30,75/30,90 UAH/EUR, к полудню 30,75/30,90 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.



До полудня на рынке столицы котировки доллара и евро по сути «топтались» на месте, «отвечая» на аналогичные настроения валютного межбанка.



Около 12.05 киевские дилеры, реагируя на «текучку» рынка «зеленого» безнала, фактически оставили действующие цены своего рынка без перемен: 27,16-18/27,22 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.



После обеда на киевском наличном рынке установился нисходящий тренд, «подпитываемый» коррекцией безналичного «американца» на межбанке. Кроме того, киевские дилеры были вынуждены дисконтировать действующие цены для выравнивания рынка.



По итогам пятницы равновесие спроса и предложения на рынке наличных Киева удалось сохранить, и это в значительной степени обеспечило символический прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от дилеров столицы «тройку с плюсом», повысили показатели предыдущей сессии.



Дата: 15 февраля 2019 г. 16.28



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,13/27,20 UAH/USD (с утра - 27,15/27,25 UAH/USD, к полудню – 27,15/27,23 UAH/USD)

€ – 30,60/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,85 UAH/EUR, к полудню – 30,80/30,90 UAH/EUR)

RUB – 0,403/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,402/0,408 UAH/RUB, к полудню 0,403/0,409 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

доминирования оптового клиентского спроса.



До полудня это настроение динамично разворачивалось в сторону клиентских оферов.



По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый спрос сменился оптовым же клиентским «приносом» на фоне действующих на моменте цен: 27,15/27,23 UAH/USD, евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,403/0,409 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья торговая активность сохранилась на приличном уровне. В немалой степени этому способствовали сбалансированная торговля и сформировавшийся в это время «медвежий» тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня.



По итогам дня равновесие покупок и продаж на рынке Запорожья удалось сберечь, что также способствовало прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив по итогам пятницы от запорожских валютчиков «четверку», улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Дата: 15 февраля 2019 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,18/27,22 UAH/USD (с утра - 27,21/27,25 UAH/USD, к полудню - 27,19/27,23 UAH/USD)

€ – 30,81/30,87 UAH/EUR (с утра – 30,83/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,90 UAH/EUR)

RUB 0,405/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,406/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,409 UAH/RUB)



US

