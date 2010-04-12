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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 626627628629

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 225
1. меньше 27
22%
50
2. 27 - 28.50
48%
109
3. 28.50 - 30
19%
42
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:26

  Dj_flash написав:Добрый день.
Скоро будет очередной пересмотр учетной ставки. Ваши прогнозы?

у ФРС или у нас?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:51

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации на границе с Мексикой.
https://news.rambler.ru/usa/41732625/?u ... e=copylink

:shock: :shock:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:24

  fler написав:Президент США Дональд Трамп анонсировал введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации на границе с Мексикой.
https://news.rambler.ru/usa/41732625/?u ... e=copylink

:shock: :shock:

Вся стата красная, а рынки растут! Грядет мегаКуЕ для спасения банков и компаний, которые сейчас выкупают свои же акции втридорога, чтоб не допустить обвала любой ценой. Такой мировой сговор. То есть рухнет все и сразу. В один момент. Вместе с облигациями, так долги уже огромны! Долг США 22 трюлика! В 2008-м году он был, по-моему, 8 трюликов! Трамп, похоже, на полном серьезе готовится к дефолту. Время тарить драг. металлы на все! Чтоб потом не кусать локти как с советскими сберкнижками и отмененными рублями, да и как с долларом, кто просидел в нем в 2000-е. В нулевые.
hxbbgaf
 
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