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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:26
Dj_flash написав:
Добрый день.
Скоро будет очередной пересмотр учетной ставки. Ваши прогнозы?
у ФРС или у нас?
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:24
Вся стата красная, а рынки растут! Грядет мегаКуЕ для спасения банков и компаний, которые сейчас выкупают свои же акции втридорога, чтоб не допустить обвала любой ценой. Такой мировой сговор. То есть рухнет все и сразу. В один момент. Вместе с облигациями, так долги уже огромны! Долг США 22 трюлика! В 2008-м году он был, по-моему, 8 трюликов! Трамп, похоже, на полном серьезе готовится к дефолту. Время тарить драг. металлы на все! Чтоб потом не кусать локти как с советскими сберкнижками и отмененными рублями, да и как с долларом, кто просидел в нем в 2000-е. В нулевые.
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