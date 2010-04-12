у ФРС или у нас?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:26
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:51
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации на границе с Мексикой.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:19
В Вашем сообщении существенная ошибка. После второй запятой.
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:24
Вся стата красная, а рынки растут! Грядет мегаКуЕ для спасения банков и компаний, которые сейчас выкупают свои же акции втридорога, чтоб не допустить обвала любой ценой. Такой мировой сговор. То есть рухнет все и сразу. В один момент. Вместе с облигациями, так долги уже огромны! Долг США 22 трюлика! В 2008-м году он был, по-моему, 8 трюликов! Трамп, похоже, на полном серьезе готовится к дефолту. Время тарить драг. металлы на все! Чтоб потом не кусать локти как с советскими сберкнижками и отмененными рублями, да и как с долларом, кто просидел в нем в 2000-е. В нулевые.
|