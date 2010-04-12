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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 626627628629

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 225
1. меньше 27
22%
50
2. 27 - 28.50
48%
109
3. 28.50 - 30
19%
42
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:26

  Dj_flash написав:Добрый день.
Скоро будет очередной пересмотр учетной ставки. Ваши прогнозы?

у ФРС или у нас?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:51

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации на границе с Мексикой.
https://news.rambler.ru/usa/41732625/?u ... e=copylink

:shock: :shock:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:49

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 6,72 коп., на торгах пятницу понизился на 8,79 коп., оказавшись на уровне 27,2479 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 15-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 11,47 коп., составил 27,2507 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 15 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.05 на цифре 27,21/27,23 UAH/USD.

Вскоре темп коррекции упал, и безналичная пара доллар-гривня, сузив спред, обосновалась на отметке 27,23/27,24 UAH/USD, откатившись после неудачной попытки отскока. Рост свели на нет появившиеся системные продавцы СКВ, вернув курс доллара около 10.28 Киева на указанный уровень и сбалансировав рынок.
Активность продаж нарастала, и к 10.43 доллар понизили до 27,22/27,23. Вскоре эти локальные низы были выкуплены, подняв курс «американца» по состоянию на 11.10 к цифре 27,24/27,26 UAH/USD. Судя по всему, на этой отметке прошло изрядное количество сделок, что отразилось на вышеупомянутом справочном курсе СКВ.

Вероятней всего, что основными драйверами подорожания доллара в течение наиболее активной фазы торгов стал заметный рост гривневой ликвидности (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 55 684,9 млн. грн. к отметке 57 963,7 млн. грн.), преддверие выходных, которые комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе, а также стремление завершить свои проекты, не откладывая их на понедельник, когда Америка будет выходной (День президента), обрекая наш межбанк на торговлю СКВ в режиме непопулярного у нас валютирования tom или «завтра».

С полудня торговая активность на межбанке начала снижаться, сопровождаясь коррецией «американца». На обеденный перерыв рынок ушел на фоне курса 27,21/27,23 UAH/USD.

После обеда единичные покупки СКВ вернули пару доллар-гривня в восходящий тренд: около 14.00 доллар был на уровне 27,215/27,240, а спустя час – на цифре 27,220/27,245 UAH/USD.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.

На цифре 27,220/27,245 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 15 февраля.

Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,2479 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,59% с 27,6883 UAH/USD до 27,2479 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

На Depo рынке 15 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,75/17,00% годовых (с 12.13 Киева – 15,75/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 15 февраля, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.

Во-первых, к пятнице заметно выросла гривневая ликвидность, давая игрокам больше возможностей приобретать СКВ на межбанке. Кроме того, расширение рынка гривневого ресурса позволяло экспортерам не выходить на рынок с «необязательными» продажами СКВ ради нацвалюты на текущие расходы.

Во вторых, в последний рабочий день недели заметно падает приток внешнеторговой выручки из-за рубежа.

В-третьих, игроки не стали откладывать приобретением СКВ на понедельник, поскольку в этот день в США выходной (Америка отмечает День президента).

В-четвертых, накануне выходных значительная часть игроков стремится войти в доллар, обезопасив свои активы и обеспечив себе спокойный отдых.

Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 15 февраля понизились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, несмотря на заметное расширение гривневой ликвидности, предложение СКВ на межбанке из-за снижения притока внешнеторговой выручки было достаточно скромным, и цена его выросла.

Во-вторых, выросшая гривневая ликвидность исключала дополнительные продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты.

В-третьих, рынок безналичного доллара оставался «бычьим», что, как известно, не лучшим образом сказывается на ликвидности.

В-четвертых, как и накануне, в сессии 15-го не принимал участие регулятор со своими интервенциями.

Наличный рынок до полудня «топтался на месте», взяв пример со своего безналичного «родственника». К подобному варианту стратегии «наличку» подталкивало относительное равновесие покупок и продаж в парах доллар-гривня и евро-гривня. Более выраженный нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня обозначившийся после полудня повлек за собой аналогичные настроения и на наличном рынке. Клиенты «налички», убедившись в отсутствии на валютном межбанке «валютных хулиганов», портивших кровь серьезным игрокам на межбанке и вызывавших квазипанику на наличном рынке, стали более активно «сдавать валюту», поддерживая «медвежий» тренд наличного «американца».

Дилеры наличного рынка со своей стороны пытались опередить тренд, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.

На рынках всех системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) пятничная сессия завершилась в балансе спрос/предложение, благодаря которому в комплекте с послеполуденным нисходящим трендом, обороты сделок немного выросли.

Не исключено, в этом есть и «заслуга» «валютных хулиганов», взявших на эту пятницу отпуск и обеспечивших относительный покой в обеих ветвях валютного рынка.

В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр), либо понизилась на 2,0-3,0 коп. Офера стали ниже на 2,0-3,0 коп.

По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» понизились на 2,0-3,0 коп., позиция «предложение» потеряла 5,0-6,0 коп.

В контексте использования этого послеобеденного нисходящего тренда наличного «американца» в качестве прогноза на ближайшие торги валютного межбанка, напомним, что 18-го из-за выходного дня в США (Америка в понедельник отмечает День президентов), на нашем рынке будет работаться «зеленый» безнал валютированием tom или «завтра», в режиме непопулярном в Украине.

Это исказит торги на валютном межбанке 18-го и в последующие два дня, когда на рынке вначале будет ограниченный приток внешнеторговой выручки, сменившийся уже к среде двойной порцией экспортной СКВ.
Последнее, в комплекте с очередным бюджетным периодом дает весомые основания для смены тренда на рынке безналичного «американца» с «бычьего» на «медвежий».

Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 15 февраля в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.

На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.

Торги 15 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,15/27,22 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,409 UAH/RUB.

Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского предложения валюты.

До полудня доминирование клиентского «приноса» постепенно сменялось вхождением местного рынка в равновесие спроса и оферов.

К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сузили спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,15/27,24 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж, сменившее утреннее преобладание клиентских оферов.

После обеда на рынке Днепра был сформирован нисходящий тренд в паре доллар-гривня в ответ на коррекцию безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке в это же время.

Кроме того, дилеры Днепра снижали действующие цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.

Последнее удалось в полной мере, обеспечив хороший результат на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков мелкооптового и розничного сегмента Днепра «четверку», констатировали повторение показателей предыдущей сессии.

В течение 15 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре не претерпели изменений, позиция «предложение» стала ниже на 3,0 коп.

По сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 3,0 коп., офера просели на 6,0 коп.

Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,15/27,22 UAH/USD.

Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 15-го в условиях преобладания клиентских оферов валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.

До полудня настроение в оптовом сегменте Днепра начало выравниваться, позволив дилерам сегмента к полудню лишь очень символически изменить действующие цены: 27,15/27,24 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB.

На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж, сменившее утреннее преобладание клиентских оферов.

После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра нисходящий тренд в паре доллар-гривня был пролонгирован, отвечая на запросы клиентов, которые ориентировались на коррекцию цен «зеленого» безнала, и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.

Последнее удалось в полной мере, обеспечив хороший результат на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков оптового сегмента Днепра «четверку с минусом», констатировали повторение показателей предыдущей сессии.

На протяжении 15 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 3,0 коп.

Меж тем, по сравнению с закрытием 14 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., позиция «предложение» упала на 6,0 коп.

В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 15 февраля уровнями 30,75/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечное снижение бидов на фоне восьмикопеечной потери оферов.

По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре просели на 10,0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп.

Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 15-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины пятницы стабильностью, сменившейся сдержанным послеполуденным снижением, а также настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.

Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 15-го мало интересовал клиентов.

Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.

Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.

Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1284 к $1,1262 потеряв в течение этого промежутка времени «скромные» 22 пункта.

Полагаю, наши дилеры, понизив в течение пятницы обе позиции наличного евро, должным образом отреагировали на эту динамику пары евро-доллар «в миру», не забыв о снижении оферов наличного доллара.

Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.

Стало быть, стартовав 15 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1295, пара евро-доллар сразу инициировала неспешное снижение, оказавшись около 15.00 Киева на цифре $1,1270. С 15.20 плавность коррекции пары сменилась ее кратковременным провалом до $1,1235, из которого евро инициировал «реабилитационное» ралли. Пара уже к 17.30 вернулась в широкий диапазон $1,126О-1,1280, который не покидала до 20.30 Киева.

Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.

Курс пары фунт-доллар вырос к 13.00 Киева с уровня $1,2783 до $1,2828.

Пара евро-фунт опустилась почти на 40 пунктов до уровня £0,8787.

Поддержку курсу фунта оказали данные по розничным продажам в Великобритании за январь, которые оказались значительно лучше прогнозов.

Положительным фактором для фунта можно также считать сообщение о том, что в понедельник состоятся переговоры между представителем ЕС Барнье и министром британского правительства по вопросам Brexit Барклеем.

Премьер-министр Ирландии Варадкар заявил канцлеру Германии Меркель, что Ирландия не приемлет вариант «жесткой» границы с Великобританией, если никакого соглашения не будет заключено.

Президент Китая заявил, что торговые переговоры между США и Китаем продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне. Было выражена надежда на то, что в результате будет достигнуто взаимовыгодное соглашение. Представители США на торговых переговорах Мнучин и Лайтхайзер заявили, что обе стороны добились прогресса на прошедших переговорах, однако впереди еще много работы.

Оптимизм относительно торговых переговоров между США и Китаем оказывает поддержку фондовым рынкам и рисковым инструментам на рынке форекс.

Спустя три с лишним часа курс доллара укрепляется к евро и слабо меняется по отношению к иене.
Евро к 15.20 Киева опустился до $1,1261 с $1,1295 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро опустился до ¥124,45 со ¥124,79 в предыдущий рабочий день.

Курс доллара находится на уровне ¥110,52 против ¥110,48 в четверг.

Индекс доллара WSJ Dollar Index, показывающий стоимость доллара США относительно 16 основных мировых валют, в пятницу повысился на 0,1%.

Валютные трейдеры оценивают итоги переговоров США и Китая о торговле в Пекине.

По данным The Wall Street Journal, встреча торговых делегаций двух стран завершилась без согласования условий дальнейшего сотрудничества, однако обе стороны отметили прогресс в переговорах.
Как сообщает WSJ со ссылкой на информированные источники, Пекин и Вашингтон намерены подписать соглашение самого общего характера в форме протокола о намерениях. Потом этот документ ляжет в основу торговой сделки, которую будут обсуждать при личной встрече президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Переговоры продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне. Главными действующими лицами вновь станут торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а также вице-премьер Госсовета Лю Хэ.

Фунт стерлингов в паре с долларом в целом стабилен к 15.20 Киева и торгуется на уровне $1,28 за фунт. К евро британская валюта растет на 0,3%.

Как сообщалось, члены Палаты общин британского парламента накануне не поддержали инициативу, призывающую правительство Великобритании договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit как минимум на три месяца.
Члены парламента также отвергли поправку лейбористов, которая требовала от правительства провести голосование по Brexit до 27 февраля, а в противном случае - позволить парламенту проголосовать по альтернативным планам. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Итак, на закрытие европейской сессии форекса пара евро-доллар днем торгуется в районе отметки $1,1272.

Евро дешевеет по отношению к доллару, пара все ближе и ближе к уровню поддержки $1,127.

На следующей неделе ждем статистики: пара может как выйти из боковика, так и пойти снова наверх.

Британский фунт незначительно укрепляется после длительно снижения, ведь 15-го британскую валюту поддержала позитивная статистика впервые за долгое время.

Объемы розничных продаж в январе в месячном выражении выросли на 1%, в годовом — на 4,2%.

Паре фунт-доллар удалось подняться с отметки $1,278 до, $1,283. Чуть больше отвоевать фунту удалось в паре с евро, инструмент снизился с £0,882 до £0,878.

Не исключено, что ренессанс пары фунт-доллар оказал ощутимую поддержку евро, который после 17.30 начал потихоньку теснить доллар, оставаясь, однако, «вдали» от пороговой отметки $1,1300.

Это дает основание считать, что приближается ситуация, когда начинает идти игра в одни ворота – какие бы ни выходили данные, доллар будет расти, поскольку технически тренд на снижение пары евро-доллар начал набирать силу.

Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.

Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.

Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 15-го уровнями 30,75/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом в течение пятницы пятикопеечное снижение бидов и восьмикопеечную потерю оферов этой СКВ.

Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы по спросу и потеряв 10 пунктов по предложению.

Торги рублем 15 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,409 UAH/RUB.

По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля на наличном рынке Днепра не изменились, офера стали ниже на 10 пунктов.

Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 15 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.

Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.

Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по просевшему на 10,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 8,0 коп. предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 февраля по спросу не претерпели изменений, потеряв 10 пунктов по предложению.

Пятничная сессия валютного межбанка прошла в достаточно мягком режиме. Что не помешало средневзвешенному курсу доллара заметно вырасти. Думается, решающую в этом роль сыграли утренние сделки на приподнятых отметках.

Драйверами роста стали несколько факторов – заметное расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие объемы остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, а также пресловутый «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков «прятаться» в преддверии выходных дней в старый надежный доллар.

Скорее всего, следующая неделя может наконец-то привнести на рынок безналичного доллара смену тренда и вхождение пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности. «Базой» для подобных ожиданий стала очевидная попытка стабилизации на рынке наличных. Не исключено, что клиентов этого сектора валютного рынка успокоили признаки отсутствия на торгах межбанка в пятницу «валютных хулиганов», следствием чего стало спокойное течение сессии.

При этом нельзя забывать, что 18-го из-за выходного дня в США (Америка в понедельник отмечает День президентов), на нашем рынке будет работаться «зеленый» безнал валютированием tom или «завтра», в режиме непопулярном в Украине.

Это исказит торги на валютном межбанке 18-го и в последующие два дня, когда на рынке вначале будет ограниченный приток внешнеторговой выручки, сменившийся уже к среде двойной порцией экспортной СКВ.

Последнее, в комплекте с очередным бюджетным периодом дает весомые основания для смены тренда на рынке безналичного «американца» с «бычьего» на «медвежий».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:35

Re: Валютный рынок в контексте

  siriys написав:ОВГЗ сейчас дают около 20% в грн и 6.5% в валюте

Мягко говоря неправда, 18,25% и 5,25%
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:52

  komp написав:
  siriys написав:ОВГЗ сейчас дают около 20% в грн и 6.5% в валюте

Мягко говоря неправда, 18,25% и 5,25%


мягко говоря,пора очки покупать:
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/list

валюта уже есть и под 7.25,гривна короткая всего навсего 19.5,а ещё был валютный евробондовый роттердам своим недавно,ну что бы можно было если что в ростов ускакать или на мальдивы,а процентики капали,причём просто таки рекордные в мире т.е. почти 11% в твёрдой валюте на 15 годков,где бы такое хоть бы приснилось крестьянам???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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П'ят 15 лют, 2019 12:36
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
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Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

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