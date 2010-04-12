RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 627628629630

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 226
1. меньше 27
22%
50
2. 27 - 28.50
49%
110
3. 28.50 - 30
19%
42
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:29

  oxana_anaxo написав:У вас в тексте присутствует серьезное заблуждение.

теоретически оксана
царица эльфов и зверей
ну а практически оксана
... андрей :roll:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4643 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:49

[quote="4584154:oxana_anaxo"]
Вопрос по теме.Интерестно Ваше мнение о курсе на ближайший месяц.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:07

Re: Валютный рынок в контексте

  oxana_anaxo написав:У вас в тексте присутствует
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2329
З нами з: 03.12.14
Подякував: 269 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 627628629630
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1427, 1428, 1429
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14281 1663302
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 12:06
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 654, 655, 656
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6555 1404858
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 12:36
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 269264
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.