теоретически оксана
царица эльфов и зверей
ну а практически оксана
... андрей
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лют, 2019 14:29
теоретически оксана
царица эльфов и зверей
ну а практически оксана
... андрей
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 16 лют, 2019 14:49
[quote="4584154:oxana_anaxo"]
Вопрос по теме.Интерестно Ваше мнение о курсе на ближайший месяц.
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:07
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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