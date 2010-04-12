[quote="4584154:oxana_anaxo"]
Вопрос по теме.Интерестно Ваше мнение о курсе на ближайший месяц.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лют, 2019 14:49
[quote="4584154:oxana_anaxo"]
Вопрос по теме.Интерестно Ваше мнение о курсе на ближайший месяц.
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:58
Re: Валютный рынок в контексте
а чё так тихо?
где уверенные гривнепатриотичные перекрикивания за 26 или 25 уже очень-очень скоро.
а то с момента итоговых зеленых букв еле-еле настрочили на 1 страницу . и без криков
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:13
Alex2007
Там же, где апокалиптические ожидания походов в высокие горы
Да, мне тоже скучно Но выходной день, накануне серьезных потрясений не было, можно отдыхать.
Это и есть валютная идилия, когда обсуждать нечего
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:18
За то в политических дискуссиях накрапали несколько десятков страниц с утра.
Земля горит, молнии сверкают )))
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:25
На вихідних іноді тут дискутують на інші теми,бо з валютою протягом суботи-неділі нічого кардинального не трапиться.
Так склалось,що цієї суботи ніхто не розпочав жодної іншої дискусії.
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