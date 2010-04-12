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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 627628629630

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 226
1. меньше 27
22%
50
2. 27 - 28.50
49%
110
3. 28.50 - 30
19%
42
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:49

[quote="4584154:oxana_anaxo"]
Вопрос по теме.Интерестно Ваше мнение о курсе на ближайший месяц.
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:58

Re: Валютный рынок в контексте

а чё так тихо?

где уверенные гривнепатриотичные перекрикивания за 26 или 25 уже очень-очень скоро. :mrgreen:

а то с момента итоговых зеленых букв еле-еле настрочили на 1 страницу . и без криков :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:13

Alex2007
Там же, где апокалиптические ожидания походов в высокие горы :)

Да, мне тоже скучно :) Но выходной день, накануне серьезных потрясений не было, можно отдыхать.
Это и есть валютная идилия, когда обсуждать нечего 8)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:18

  Сибарит написав:Alex2007
Там же, где апокалиптические ожидания походов в высокие горы :)

Да, мне тоже скучно :) Но выходной день, накануне серьезных потрясений не было, можно отдыхать.
Это и есть валютная идилия, когда обсуждать нечего 8)


За то в политических дискуссиях накрапали несколько десятков страниц с утра.
Земля горит, молнии сверкают )))
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:25

  Alex2007 написав:а чё так тихо?

а то с момента итоговых зеленых букв еле-еле настрочили на 1 страницу . и без криков :mrgreen:

На вихідних іноді тут дискутують на інші теми,бо з валютою протягом суботи-неділі нічого кардинального не трапиться.
Так склалось,що цієї суботи ніхто не розпочав жодної іншої дискусії.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:19

  Alex2007 написав:а чё так тихо?

где уверенные гривнепатриотичные перекрикивания за 26 или 25 уже очень-очень скоро. :mrgreen:

а то с момента итоговых зеленых букв еле-еле настрочили на 1 страницу . и без криков :mrgreen:

Рыжик строчить :lol: будешь на МБ с понедельника по пятницу :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:31

  сірий написав:
  Alex2007 написав:а чё так тихо?

где уверенные гривнепатриотичные перекрикивания за 26 или 25 уже очень-очень скоро. ::

а то с момента итоговых зеленых букв еле-еле настрочили на 1 страницу . и без криков :mrgreen:

Рыжик строчить :lol: будешь на МБ с понедельника по пятницу :lol:


Как настроение будет, так и заскочу на мб :lol:

скоро март - будет не до мб :oops:
Alex2007
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