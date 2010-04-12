|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лют, 2019 14:49
[quote="4584154:oxana_anaxo"]
Вопрос по теме.Интерестно Ваше мнение о курсе на ближайший месяц.
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 1264
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1554 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:58
а чё так тихо?
где уверенные гривнепатриотичные перекрикивания за 26 или 25 уже очень-очень скоро.
а то с момента итоговых зеленых букв еле-еле настрочили на 1 страницу . и без криков
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1217
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:13
Alex2007
Там же, где апокалиптические ожидания походов в высокие горы
Да, мне тоже скучно
Но выходной день, накануне серьезных потрясений не было, можно отдыхать.
Это и есть валютная идилия, когда обсуждать нечего
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3629
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 984 раз.
- Подякували: 1606 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:18
Сибарит написав:Alex2007
Там же, где апокалиптические ожидания походов в высокие горы
Да, мне тоже скучно
Но выходной день, накануне серьезных потрясений не было, можно отдыхать.
Это и есть валютная идилия, когда обсуждать нечего
За то в политических дискуссиях накрапали несколько десятков страниц с утра.
Земля горит, молнии сверкают )))
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9669
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2825 раз.
- Подякували: 3940 раз.
-
- Профіль
-
17
2
2
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:25
Alex2007 написав:
а чё так тихо?
а то с момента итоговых зеленых букв еле-еле настрочили на 1 страницу . и без криков
На вихідних іноді тут дискутують на інші теми,бо з валютою протягом суботи-неділі нічого кардинального не трапиться.
Так склалось,що цієї суботи ніхто не розпочав жодної іншої дискусії.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16986
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 640 раз.
- Подякували: 2256 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:19
Alex2007 написав:
а чё так тихо?
где уверенные гривнепатриотичные перекрикивания за 26 или 25 уже очень-очень скоро.
а то с момента итоговых зеленых букв еле-еле настрочили на 1 страницу . и без криков
Рыжик строчить
будешь на МБ с понедельника по пятницу
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 1264
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1554 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:31
сірий написав: Alex2007 написав:
а чё так тихо?
где уверенные гривнепатриотичные перекрикивания за 26 или 25 уже очень-очень скоро. ::
а то с момента итоговых зеленых букв еле-еле настрочили на 1 страницу . и без криков
Рыжик строчить
будешь на МБ с понедельника по пятницу
Как настроение будет, так и заскочу на мб
скоро март - будет не до мб
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1217
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14281
|1663382
|
|
|6555
|1404874
|
П'ят 15 лют, 2019 12:36
ЛОБ
|
|159
|269265
|
|