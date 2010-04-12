Додано: Суб 16 лют, 2019 19:35

[quote="4579565:дядя Caша"][b][color=#008000]Коллеги, кто вчера интересовался перспективами евро?Получите мнения авторитетов.Ждем евро на 1,08 к середине года – ANZ.В ANZ Research обсуждают возможное влияние нового раунда TLTRO ЕЦБ на курс евро и считают, что он, скорее всего, будет негативным для евро. ANZ ориентируется, что пара евро-доллар будет около $1,08 к середине года.«Конец количественного смягчения в Европе совпал с резким замедлением активности, а опережающие индикаторы сигнализируют о снижении активности в будущем.В Societe Generale Research обсуждают перспективы евро.«Иногда евро ведет себя как «нормальная» валюта, повышаясь, когда наблюдается повышенный оптимизм в отношении экономики, когда доходность немецких облигаций растет по сравнению с другими, и когда рециркуляция огромного профицита счета текущих операций затруднительна. В других случаях это измеряет степень беспокойства относительно структурных потоков, и эти движения коррелируют с разбросом между (низкорискованными) бондами и другими высокодоходными облигациями», - отмечают в SocGen.«Пара евро-доллар, скорее всего, протестирует $1,12. Динамика евро и еще одна неделя переговоров по Brexit делают уязвимой пару фунт-доллар» - добавляют в SocGen.На 1.12 закуплю на усе!Но то таке...ДС, доброго дня Вам. Прохання до Вас, як до порядної людини, заблокуйте мій обліковий запис безстроково, бо у Модераторів навіть на це сил не вистачає, виконати прохання користувача. Пояснень не буде. Дякую.Уже типа все высказались....Испанским залетчикам дорога в новую жисть (со своими воздыхателями!).Товелас - Ваш клиент (а може и от Вас)Бог в помощь!