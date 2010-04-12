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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 628629630631>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 226
1. меньше 27
22%
50
2. 27 - 28.50
49%
110
3. 28.50 - 30
19%
42
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:49

[quote="4584154:oxana_anaxo"]
Вопрос по теме.Интерестно Ваше мнение о курсе на ближайший месяц.
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:58

Re: Валютный рынок в контексте

а чё так тихо?

где уверенные гривнепатриотичные перекрикивания за 26 или 25 уже очень-очень скоро. :mrgreen:

а то с момента итоговых зеленых букв еле-еле настрочили на 1 страницу . и без криков :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:13

Alex2007
Там же, где апокалиптические ожидания походов в высокие горы :)

Да, мне тоже скучно :) Но выходной день, накануне серьезных потрясений не было, можно отдыхать.
Это и есть валютная идилия, когда обсуждать нечего 8)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:18

  Сибарит написав:Alex2007
Там же, где апокалиптические ожидания походов в высокие горы :)

Да, мне тоже скучно :) Но выходной день, накануне серьезных потрясений не было, можно отдыхать.
Это и есть валютная идилия, когда обсуждать нечего 8)


За то в политических дискуссиях накрапали несколько десятков страниц с утра.
Земля горит, молнии сверкают )))
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:25

  Alex2007 написав:а чё так тихо?

а то с момента итоговых зеленых букв еле-еле настрочили на 1 страницу . и без криков :mrgreen:

На вихідних іноді тут дискутують на інші теми,бо з валютою протягом суботи-неділі нічого кардинального не трапиться.
Так склалось,що цієї суботи ніхто не розпочав жодної іншої дискусії.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:19

  Alex2007 написав:а чё так тихо?

где уверенные гривнепатриотичные перекрикивания за 26 или 25 уже очень-очень скоро. :mrgreen:

а то с момента итоговых зеленых букв еле-еле настрочили на 1 страницу . и без криков :mrgreen:

Рыжик строчить :lol: будешь на МБ с понедельника по пятницу :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:31

  сірий написав:
  Alex2007 написав:а чё так тихо?

где уверенные гривнепатриотичные перекрикивания за 26 или 25 уже очень-очень скоро. ::

а то с момента итоговых зеленых букв еле-еле настрочили на 1 страницу . и без криков :mrgreen:

Рыжик строчить :lol: будешь на МБ с понедельника по пятницу :lol:


Как настроение будет, так и заскочу на мб :lol:

скоро март - будет не до мб :oops:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 19:35

[quote="4579565:дядя Caша"][b][color=#008000]Коллеги, кто вчера интересовался перспективами евро?
Получите мнения авторитетов.

Ждем евро на 1,08 к середине года – ANZ.

В ANZ Research обсуждают возможное влияние нового раунда TLTRO ЕЦБ на курс евро и считают, что он, скорее всего, будет негативным для евро. ANZ ориентируется, что пара евро-доллар будет около $1,08 к середине года.
«Конец количественного смягчения в Европе совпал с резким замедлением активности, а опережающие индикаторы сигнализируют о снижении активности в будущем.

В Societe Generale Research обсуждают перспективы евро.

«Иногда евро ведет себя как «нормальная» валюта, повышаясь, когда наблюдается повышенный оптимизм в отношении экономики, когда доходность немецких облигаций растет по сравнению с другими, и когда рециркуляция огромного профицита счета текущих операций затруднительна. В других случаях это измеряет степень беспокойства относительно структурных потоков, и эти движения коррелируют с разбросом между (низкорискованными) бондами и другими высокодоходными облигациями», - отмечают в SocGen.
«Пара евро-доллар, скорее всего, протестирует $1,12. Динамика евро и еще одна неделя переговоров по Brexit делают уязвимой пару фунт-доллар» - добавляют в SocGen.



На 1.12 закуплю на усе!
Но то таке...

ДС, доброго дня Вам. Прохання до Вас, як до порядної людини, заблокуйте мій обліковий запис безстроково, бо у Модераторів навіть на це сил не вистачає, виконати прохання користувача. Пояснень не буде. Дякую.

Уже типа все высказались.... :mrgreen:
Испанским залетчикам дорога в новую жисть (со своими воздыхателями! 8) ).
Товелас - Ваш клиент (а може и от Вас)

Бог в помощь! :D :oops: :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 16 лют, 2019 20:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:23

Re: Валютный рынок в контексте

Форум, по-моему мнению, существует для изложения собственных валютомыслей, а не обид, политприколов, наездов и т.д.
В споре шос родим...
Хотя, тоже, врядли. :oops:

Все просто - не устраивают правила - делай свой и вали!
Довольно демократично... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:03

дядя Caша
Меня все же очень интересует ответ на вопрос - что испытываешь, когда потакаешь подонку? И что побуждает делать это? И можно ли при этом оставаться в уверенности в том, что сам остаешься порядочным человеком?
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo
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