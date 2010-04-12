Yuri_61 написав: Сибарит написав:
Так живет весь мир. Попытки развиваться за свои приводят только к задержкам в развитии. Когда мы берем кредит, мы покупаем время.
Я понимаю, что страна развивается не совсем так, как нам бы хотелось, но если раздать долги, будет совсем грустно.
Брать кредит всегда плохо. Выигрывает всегда кредитор. В проигрыше всегда заёмщик.
Всегда.
Кака показывает опыт - гораздо выгоднее было жить в грн кредите...
Та и до сих пор, мабуть...
Однако, правила игры меняются довольно быстро!
В том и прикол...
Усю жисть не хотел шось одалживать...
Спать так было спокойнее...
Щас, мабуть, и не прав был.