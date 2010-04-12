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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:25
Yuri_61 написав: Сибарит написав:
Так живет весь мир. Попытки развиваться за свои приводят только к задержкам в развитии. Когда мы берем кредит, мы покупаем время.
Я понимаю, что страна развивается не совсем так, как нам бы хотелось, но если раздать долги, будет совсем грустно.
Брать кредит всегда плохо. Выигрывает всегда кредитор. В проигрыше всегда заёмщик.
Всегда.
Кака показывает опыт - гораздо выгоднее было жить в грн кредите...
Та и до сих пор, мабуть...
Однако, правила игры меняются довольно быстро!
В том и прикол...
Усю жисть не хотел шось одалживать...
Спать так было спокойнее...
Щас, мабуть, и не прав был.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 22:32
дарий написав:
2. Возвращаясь к теме доходности гривневых ОВГЗ, замечу: без плавной девальвации гривни она высоковата.
"В Украине существует девальвационно-инфляционная модель формирования бюджета. Она предусматривает, что гривна должна понемногу обесцениваться.
“Когда гривна укрепляется, а инфляция затормаживается, бюджет недополучает доходы. Поэтому Нацбанк подыгрывает правительству. Заявил, что в 2019-м каждый день будет покупать на межбанке $15 миллионов. Ранее было $10 миллионов."
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:15
дядя Caша написав:
2. Возвращаясь к теме доходности гривневых ОВГЗ, замечу: без плавной девальвации гривни она высоковата.
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Плавно мы не умеем и, по всему, учиться не хотим. Склоняюсь к тому, что будущая девальвация снова будет галопирующей
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