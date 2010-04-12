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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 628629630631

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 229
1. меньше 27
22%
51
2. 27 - 28.50
48%
111
3. 28.50 - 30
19%
43
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:25

  Yuri_61 написав:
  Сибарит написав:Так живет весь мир. Попытки развиваться за свои приводят только к задержкам в развитии. Когда мы берем кредит, мы покупаем время.

Я понимаю, что страна развивается не совсем так, как нам бы хотелось, но если раздать долги, будет совсем грустно.


Брать кредит всегда плохо. Выигрывает всегда кредитор. В проигрыше всегда заёмщик.
Всегда.


Кака показывает опыт - гораздо выгоднее было жить в грн кредите...
Та и до сих пор, мабуть... :oops:

Однако, правила игры меняются довольно быстро!
В том и прикол... :lol:

Усю жисть не хотел шось одалживать... :mrgreen:

Спать так было спокойнее...
Щас, мабуть, и не прав был.
:roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:32

  дарий написав:2. Возвращаясь к теме доходности гривневых ОВГЗ, замечу: без плавной девальвации гривни она высоковата.

"В Украине существует девальвационно-инфляционная модель формирования бюджета. Она предусматривает, что гривна должна понемногу обесцениваться.

“Когда гривна укрепляется, а инфляция затормаживается, бюджет недополучает доходы. Поэтому Нацбанк подыгрывает правительству. Заявил, что в 2019-м каждый день будет покупать на межбанке $15 миллионов. Ранее было $10 миллионов."
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:15

  дядя Caша написав:
2. Возвращаясь к теме доходности гривневых ОВГЗ, замечу: без плавной девальвации гривни она высоковата.

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Плавно мы не умеем и, по всему, учиться не хотим. Склоняюсь к тому, что будущая девальвация снова будет галопирующей
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:55

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:Плавно мы не умеем и, по всему, учиться не хотим. Склоняюсь к тому, что будущая девальвация снова будет галопирующей


Ну то занад-то...
И уж точно не до выборов..
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 00:07

  дарий написав:
  zРадио написав:Плавно мы не умеем и, по всему, учиться не хотим. Склоняюсь к тому, что будущая девальвация снова будет галопирующей


Ну то занад-то...
И уж точно не до выборов..


Я и не говорю о неделях. Когда-нибудь до конца 2020-го. Наиболее вероятно - зима 2020-го
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 00:07

.[/quote]

Кака показывает опыт - гораздо выгоднее было жить в грн кредите...
Та и до сих пор, мабуть... :oops:

Однако, правила игры меняются довольно быстро!
В том и прикол... :lol:

Усю жисть не хотел шось одалживать... :mrgreen:

Спать так было спокойнее...
Щас, мабуть, и не прав был.
:roll:[/quote]


Да нифга подобного. Мораторий не распространяется, банки на уступки идут не охотно. Все зависит от суммы долга или его эквивалента. Мне валютный кредит обошёлся дешевле.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 09:27

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Востаннє редагувалось oxana_anaxo в Нед 17 лют, 2019 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 09:27

дядя Caша
Я понимаю, что можно трусливо каждый раз удалять мои сообщения, делая вид, что ничего не происходит. Но может стоит уже набраться смелости и ответить - зачем было становиться на сторону того, кто постит фотографии чужих детей с нарисованной траурной лентой, оскорбляет других близких людей, и ставить пятно на своей репутации?
Извините за офф-топ.
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oxana_anaxo
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