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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 629630631632

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 229
1. меньше 27
22%
51
2. 27 - 28.50
48%
111
3. 28.50 - 30
19%
43
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:45

Re: Валютный рынок в контексте

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дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:52

  Alex2007 написав:а чё так тихо?

где уверенные гривнепатриотичные перекрикивания за 26 или 25 уже очень-очень скоро. :mrgreen:

а то с момента итоговых зеленых букв еле-еле настрочили на 1 страницу . и без криков :mrgreen:

В смысле? А зачем нужно что-то кричать? Тренд-то и так заметен. 25 до выборов врядли будет. Тем более, с учетом традиционных отскоков в середине месяца.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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  #<1 ... 629630631632
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