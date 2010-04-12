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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:45
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дарий
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:52
Alex2007 написав:
а чё так тихо?
где уверенные гривнепатриотичные перекрикивания за 26 или 25 уже очень-очень скоро.
а то с момента итоговых зеленых букв еле-еле настрочили на 1 страницу . и без криков
В смысле? А зачем нужно что-то кричать? Тренд-то и так заметен. 25 до выборов врядли будет. Тем более, с учетом традиционных отскоков в середине месяца.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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