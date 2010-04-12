На первый взгляд, это список выглядит, как минимум, странно. Ведь принято считать, что больше всего денег в Украину перечисляют заробитчане.
Не специалист по переводам, но может кому интересно будет, у кого-то может есть другие версии статистики.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лют, 2019 12:30
В Украину поступает все больше денег из-за границы. Согласно последнему отчету Нацбанка, в топ-5 стран, исправно снабжающих наших граждан валютой, по итогам прошлого года попали США (17%), Израиль (13%), Россия, Италия (8%), Польша (7%).
На первый взгляд, это список выглядит, как минимум, странно. Ведь принято считать, что больше всего денег в Украину перечисляют заробитчане.
Не специалист по переводам, но может кому интересно будет, у кого-то может есть другие версии статистики.
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:20
Re: Валютный рынок в контексте
С поправкой на ошибки и передергивания, версия похожа на правду.
Краткое содержание для тех, кому лень читать много бреда: примерно половина поступающих денег - это не деньги заробитчан, а оплата товаров и услуг мелкого бизнеса, который работает в черную.
Теперь, в очередной раз, об уровне "эксперта"
Межбанковские переводы отправляют и принимают все банки. Очередная попытка наехать на Альфу засчитана.
Получение денег частными переводами практикуется, в основном, самозанятыми одиночками. Явление очень распространенное, но оседание денег за границей тут притянуто за уши. Наезд на ФОП засчитан, но их деньги идут в статистику как экспорт услуг вместе с юриками. К частным переводам это отношения не имеет.
И успешно этим пользуется
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:30
Так все вроде как логично. Во-первых, чем дальше географически, тем бОльшая доля денег перевоДится, а не перевоЗится. Из Польши, Чехии, России и в карманах без проблем - все равно родину посещают относительно часто.
Во-вторых, почти все платформы фриланса, электронные деньги и шеринг-сервисы имеют американскую прописку. Paypal, Payoneer, Upwork, Airbnb и прочие. В дополнение - переводы грантоедам.
Вот и вся математика...
|