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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 629630631632

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 229
1. меньше 27
22%
51
2. 27 - 28.50
48%
111
3. 28.50 - 30
19%
43
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:30

В Украину поступает все больше денег из-за границы. Согласно последнему отчету Нацбанка, в топ-5 стран, исправно снабжающих наших граждан валютой, по итогам прошлого года попали США (17%), Израиль (13%), Россия, Италия (8%), Польша (7%).
На первый взгляд, это список выглядит, как минимум, странно. Ведь принято считать, что больше всего денег в Украину перечисляют заробитчане.

https://strana.ua/articles/analysis/186 ... olshi.html

Не специалист по переводам, но может кому интересно будет, у кого-то может есть другие версии статистики.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:20

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Не специалист по переводам, но может кому интересно будет, у кого-то может есть другие версии статистики.

С поправкой на ошибки и передергивания, версия похожа на правду.
Краткое содержание для тех, кому лень читать много бреда: примерно половина поступающих денег - это не деньги заробитчан, а оплата товаров и услуг мелкого бизнеса, который работает в черную.

Теперь, в очередной раз, об уровне "эксперта"
По словам Алексея Куща, едва ли не единственным "легальным окном" для работающих в России украинцев являются банковские переводы через украинские "дочки" российских финучреждений ("Сбербанк", "Альфабанк"). Но и там не все так просто, так как тоже нужна идентификация личности, что подходит далеко не всем гастрабайтерам.

Межбанковские переводы отправляют и принимают все банки. Очередная попытка наехать на Альфу засчитана.
"У нас 150-200 тысяч айтишников, которые работают на зарубежных заказчиков и, соответственно, получают зарплату из-за границы. Самые большие заказы проходят как раз через США и Израиль. Часто применяется следующая схема - украинские айтишники регистрируют фирму в одной из этих стран, открывают фронт-офис и счет в банке, и ищут клиентов. В Украине создается бек -офис: некий ко-воркинг со штатным рекрутером, который ищет людей. Плата за работу им поступает как ФОПам или частным лицам. Таким образом, 70% заработанного оседает за границей, а 30% возвращается в Украину. Получается, своего рода, экспорт цифрового "сырья", - рассказывает Кущ.

Получение денег частными переводами практикуется, в основном, самозанятыми одиночками. Явление очень распространенное, но оседание денег за границей тут притянуто за уши. Наезд на ФОП засчитан, но их деньги идут в статистику как экспорт услуг вместе с юриками. К частным переводам это отношения не имеет.
Такая "путаница" в денежных переводах, открывает широкие возможности для политических манипуляций этими цифрами, - считает Кущ.

И успешно этим пользуется :twisted:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:30

  freeze написав:В Украину поступает все больше денег из-за границы. Согласно последнему отчету Нацбанка, в топ-5 стран, исправно снабжающих наших граждан валютой, по итогам прошлого года попали США (17%), Израиль (13%), Россия, Италия (8%), Польша (7%).
На первый взгляд, это список выглядит, как минимум, странно. Ведь принято считать, что больше всего денег в Украину перечисляют заробитчане.

https://strana.ua/articles/analysis/186 ... olshi.html

Не специалист по переводам, но может кому интересно будет, у кого-то может есть другие версии статистики.


Так все вроде как логично. Во-первых, чем дальше географически, тем бОльшая доля денег перевоДится, а не перевоЗится. Из Польши, Чехии, России и в карманах без проблем - все равно родину посещают относительно часто.

Во-вторых, почти все платформы фриланса, электронные деньги и шеринг-сервисы имеют американскую прописку. Paypal, Payoneer, Upwork, Airbnb и прочие. В дополнение - переводы грантоедам.

Вот и вся математика...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:50

Любі друзі.
Тут ось мій клон з"явився.
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Комусь із Кондопоги сумно.
Тому коли писатиме цей нік - звертайте увагу на дату реєстрації.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:56

  tea написав:Любі друзі.
Тут ось мій клон з"явився.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=120467
Комусь із Кондопоги сумно.
Тому коли писатиме цей нік - звертайте увагу на дату реєстрації.


А как вы его нашли, свеженького ? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:59

  Alex2007 написав:
  tea написав:Любі друзі.
Тут ось мій клон з"явився.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=120467
Комусь із Кондопоги сумно.
Тому коли писатиме цей нік - звертайте увагу на дату реєстрації.


А как вы его нашли, свеженького ? :D

Кожного дня клепає новий нік і кожного дня його банять.Невже не вистачає старих восьми ніків?
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:26

  tea написав:
  Alex2007 написав:
  tea написав:Любі друзі.
Тут ось мій клон з"явився.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=120467
Комусь із Кондопоги сумно.
Тому коли писатиме цей нік - звертайте увагу на дату реєстрації.


А как вы его нашли, свеженького ? :D

Кожного дня клепає новий нік і кожного дня його банять.Невже не вистачає старих восьми ніків?

И все же. Как?
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:34

  vovan_prm написав:
  tea написав:Кожного дня клепає новий нік і кожного дня його банять.Невже не вистачає старих восьми ніків?

И все же. Как?

Яка різниця - як.
Лише попрошу модерів заблокувати той нік.
tea
 
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  #<1 ... 629630631632
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