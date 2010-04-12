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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 630631632633

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 229
1. меньше 27
22%
51
2. 27 - 28.50
48%
111
3. 28.50 - 30
19%
43
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:31

дядя Caша
Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить.
ДС, что побудило Вас явно поддерживать того, кто публикует в качестве аватара фотографии чужих детей с пририсованной траурной рамкой, а в качестве аватара своего клона с глумливым названием фотографии чужих жен? Вам лично было бы приятно, если бы так поступили с Вами? Так почему же Вы забанили противоположную сторону и не тронули тролля? Ответьте, не стирайте, не расписывайтесь в очередной раз в своем малодушии.
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:37

Re: Валютный рынок в контексте

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дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:44

Re: Валютный рынок в контексте

Ксюха (или Ксюх), правда, простите....Это не к Вашим комментам.
Я просто смешные фотки выкладываю...
Совпадение какое-то... :oops:

Выискивать Вашу правду - не мое...
Нету желания дыбать назад, дети и траур тем паче.... :cry:
дарий
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  #<1 ... 630631632633
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