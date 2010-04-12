дарий написав:2. Возвращаясь к теме доходности гривневых ОВГЗ, замечу: без плавной девальвации гривни она высоковата.
"В Украине существует девальвационно-инфляционная модель формирования бюджета. Она предусматривает, что гривна должна понемногу обесцениваться.
“Когда гривна укрепляется, а инфляция затормаживается, бюджет недополучает доходы. Поэтому Нацбанк подыгрывает правительству. Заявил, что в 2019-м каждый день будет покупать на межбанке $15 миллионов. Ранее было $10 миллионов."
1. Собственно, я имел в виду курсовые бонусы для нездешних держателей ОВГЗ. Как показал опыт регулярной репатриации дивидендов в дебюте каждого месяца, "варяги" скупают СКВ на дивидендную гривню, особенно не считаясь с текущей ценой "американца". так что их не убудет.
2. На ближайшие три дня тренд безналичной пары доллар-гривня более-менее понятен скука на торгах 18-го, дефицит оферов СКВ 19-го и двойная порция оферов 20-го в комплексте с бюджетным периодом.
oxana_anaxo написав:дядя Caша Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить. ДС, что побудило Вас явно поддерживать того, кто публикует в качестве аватара фотографии чужих детей с пририсованной траурной рамкой, а в качестве аватара своего клона с глумливым названием фотографии чужих жен? Вам лично было бы приятно, если бы так поступили с Вами? Так почему же Вы забанили противоположную сторону и не тронули тролля? Ответьте, не стирайте, не расписывайтесь в очередной раз в своем малодушии.
oxana_anaxo написав:дядя Caша Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить. ДС, что побудило Вас явно поддерживать того, кто публикует в качестве аватара фотографии чужих детей с пририсованной траурной рамкой, а в качестве аватара своего клона с глумливым названием фотографии чужих жен? Вам лично было бы приятно, если бы так поступили с Вами? Так почему же Вы забанили противоположную сторону и не тронули тролля? Ответьте, не стирайте, не расписывайтесь в очередной раз в своем малодушии.
Напишите ему в личку, чего вы сюда то пишете?
В личку писать бесполезно. Не будет никакого ответа и бан на неделю. Проверено неоднократно.
Извините за офф-топ. Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet