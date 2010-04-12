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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 630631632633

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 229
1. меньше 27
22%
51
2. 27 - 28.50
48%
111
3. 28.50 - 30
19%
43
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:47

  J написав:
  дарий написав:2. Возвращаясь к теме доходности гривневых ОВГЗ, замечу: без плавной девальвации гривни она высоковата.

"В Украине существует девальвационно-инфляционная модель формирования бюджета. Она предусматривает, что гривна должна понемногу обесцениваться.

“Когда гривна укрепляется, а инфляция затормаживается, бюджет недополучает доходы. Поэтому Нацбанк подыгрывает правительству. Заявил, что в 2019-м каждый день будет покупать на межбанке $15 миллионов. Ранее было $10 миллионов."


1. Собственно, я имел в виду курсовые бонусы для нездешних держателей ОВГЗ.
Как показал опыт регулярной репатриации дивидендов в дебюте каждого месяца, "варяги" скупают СКВ на дивидендную гривню, особенно не считаясь с текущей ценой "американца". так что их не убудет.

2. На ближайшие три дня тренд безналичной пары доллар-гривня более-менее понятен скука на торгах 18-го, дефицит оферов СКВ 19-го и двойная порция оферов 20-го в комплексте с бюджетным периодом.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:53

  дарий написав:Для меня Будет сигнал на срочный переход на бакс. :mrgreen:


Радикально это ничего не изменит. Будет каннибализация депозитов Привата, и только. А с учетом его государственного статуса, и депо, и ОВГЗ - лишь разные формы одного и того же долга
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:55

Re: Валютный рынок в контексте

oxana_anaxo написав:дядя Caша
Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить.
ДС, что побудило Вас явно поддерживать того, кто публикует в качестве аватара фотографии чужих детей с пририсованной траурной рамкой, а в качестве аватара своего клона с глумливым названием фотографии чужих жен? Вам лично было бы приятно, если бы так поступили с Вами? Так почему же Вы забанили противоположную сторону и не тронули тролля? Ответьте, не стирайте, не расписывайтесь в очередной раз в своем малодушии.


Напишите ему в личку, чего вы сюда то пишете?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:07

Re: Валютный рынок в контексте

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дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:21

  Faceless написав:
oxana_anaxo написав:дядя Caша
Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить.
ДС, что побудило Вас явно поддерживать того, кто публикует в качестве аватара фотографии чужих детей с пририсованной траурной рамкой, а в качестве аватара своего клона с глумливым названием фотографии чужих жен? Вам лично было бы приятно, если бы так поступили с Вами? Так почему же Вы забанили противоположную сторону и не тронули тролля? Ответьте, не стирайте, не расписывайтесь в очередной раз в своем малодушии.


Напишите ему в личку, чего вы сюда то пишете?


В личку писать бесполезно. Не будет никакого ответа и бан на неделю. Проверено неоднократно.
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:27

oxana_anaxo

Боже, ДС, ДА ШОЖ ТАК КСЮХ завелся...И не попускает, главное.... :roll:

Ужошось напишите... :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:34

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Боже, ДС, ДА ШОЖ ТАК КСЮХ завелся...И не попускает, главное....
саньку от нехватки девки возбуждают кнопки вход/выход :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:36

  tea написав:Любі друзі.
Тут ось мій клон з"явився.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=120467
Комусь із Кондопоги сумно.
Тому коли писатиме цей нік - звертайте увагу на дату реєстрації.

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:45

Re: Валютный рынок в контексте

:wink: То таке...
дарий
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