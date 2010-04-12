Додано: Нед 17 лют, 2019 19:57

В общем ясно, царь до холопов не снисходит. Модераторы, забаньте этот эккаунт бессрочно. Мне он больше не нужен. Ответа я не дождусь.

Извините за офф-топ.

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