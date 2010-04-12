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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 630631632633

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 229
1. меньше 27
22%
51
2. 27 - 28.50
48%
111
3. 28.50 - 30
19%
43
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:55

Re: Валютный рынок в контексте

oxana_anaxo написав:дядя Caша
Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить.
ДС, что побудило Вас явно поддерживать того, кто публикует в качестве аватара фотографии чужих детей с пририсованной траурной рамкой, а в качестве аватара своего клона с глумливым названием фотографии чужих жен? Вам лично было бы приятно, если бы так поступили с Вами? Так почему же Вы забанили противоположную сторону и не тронули тролля? Ответьте, не стирайте, не расписывайтесь в очередной раз в своем малодушии.


Напишите ему в личку, чего вы сюда то пишете?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:21

  Faceless написав:
oxana_anaxo написав:дядя Caша
Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить.
ДС, что побудило Вас явно поддерживать того, кто публикует в качестве аватара фотографии чужих детей с пририсованной траурной рамкой, а в качестве аватара своего клона с глумливым названием фотографии чужих жен? Вам лично было бы приятно, если бы так поступили с Вами? Так почему же Вы забанили противоположную сторону и не тронули тролля? Ответьте, не стирайте, не расписывайтесь в очередной раз в своем малодушии.


Напишите ему в личку, чего вы сюда то пишете?


В личку писать бесполезно. Не будет никакого ответа и бан на неделю. Проверено неоднократно.
Извините за офф-топ.
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oxana_anaxo
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:27

oxana_anaxo

Боже, ДС, ДА ШОЖ ТАК КСЮХ завелся...И не попускает, главное.... :roll:

Ужошось напишите... :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:57

В общем ясно, царь до холопов не снисходит. Модераторы, забаньте этот эккаунт бессрочно. Мне он больше не нужен. Ответа я не дождусь.
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:59

Re: Валютный рынок в контексте

oxana_anaxo написав:В общем ясно, царь до холопов не снисходит. Модераторы, забаньте этот эккаунт бессрочно. Мне он больше не нужен. Ответа я не дождусь.
Я напишу чтобы ответил
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:01

Re: Валютный рынок в контексте

Плакать будем усе вместе...
Блин, свечку поставлю за безвременно отошедших от нас переса, товеласа, ксюхи и т.д.
Аминь. :)
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:00

  oxana_anaxo написав:
  Faceless написав:
oxana_anaxo написав:дядя Caша
Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить.


Напишите ему в личку, чего вы сюда то пишете?


В личку писать бесполезно. Не будет никакого ответа и бан на неделю. Проверено неоднократно.

Ксюха - на форумі є три модератори:ДС,Фейслес і Ірина.Може Вам достатньо відповіді когось з них?Напишіть Ірині - може вона Вас зрозуміє,як жінка жінку.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:02

  oxana_anaxo написав:В общем ясно, царь до холопов не снисходит. Модераторы, забаньте этот эккаунт бессрочно.

А сенс?
Ви ж наклепаєте нових ніків.
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  #<1 ... 630631632633
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