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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лют, 2019 18:55
oxana_anaxo написав:дядя Caша
Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить.
ДС, что побудило Вас явно поддерживать того, кто публикует в качестве аватара фотографии чужих детей с пририсованной траурной рамкой, а в качестве аватара своего клона с глумливым названием фотографии чужих жен? Вам лично было бы приятно, если бы так поступили с Вами? Так почему же Вы забанили противоположную сторону и не тронули тролля? Ответьте, не стирайте, не расписывайтесь в очередной раз в своем малодушии.
Напишите ему в личку, чего вы сюда то пишете?
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Faceless
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Додано: Нед 17 лют, 2019 19:21
Faceless написав:
oxana_anaxo написав:дядя Caша
Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить.
ДС, что побудило Вас явно поддерживать того, кто публикует в качестве аватара фотографии чужих детей с пририсованной траурной рамкой, а в качестве аватара своего клона с глумливым названием фотографии чужих жен? Вам лично было бы приятно, если бы так поступили с Вами? Так почему же Вы забанили противоположную сторону и не тронули тролля? Ответьте, не стирайте, не расписывайтесь в очередной раз в своем малодушии.
Напишите ему в личку, чего вы сюда то пишете?
В личку писать бесполезно. Не будет никакого ответа и бан на неделю. Проверено неоднократно.
Извините за офф-топ.
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oxana_anaxo
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Додано: Нед 17 лют, 2019 19:57
В общем ясно, царь до холопов не снисходит. Модераторы, забаньте этот эккаунт бессрочно. Мне он больше не нужен. Ответа я не дождусь.
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
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oxana_anaxo
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Додано: Нед 17 лют, 2019 19:59
oxana_anaxo написав:В общем ясно, царь до холопов не снисходит. Модераторы, забаньте этот эккаунт бессрочно. Мне он больше не нужен. Ответа я не дождусь.
Я напишу чтобы ответил
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Faceless
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Додано: Нед 17 лют, 2019 20:01
Плакать будем усе вместе...
Блин, свечку поставлю за безвременно отошедших от нас переса, товеласа, ксюхи и т.д.
Аминь.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 21:00
oxana_anaxo написав: Faceless написав:
oxana_anaxo написав:дядя Caша
Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить.
Напишите ему в личку, чего вы сюда то пишете?
В личку писать бесполезно. Не будет никакого ответа и бан на неделю. Проверено неоднократно.
Ксюха - на форумі є три модератори:ДС,Фейслес і Ірина.Може Вам достатньо відповіді когось з них?Напишіть Ірині - може вона Вас зрозуміє,як жінка жінку.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 21:02
oxana_anaxo написав:
В общем ясно, царь до холопов не снисходит. Модераторы, забаньте этот эккаунт бессрочно
.
А сенс?
Ви ж наклепаєте нових ніків.
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