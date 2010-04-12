oxana_anaxo написав:дядя Caша Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить. ДС, что побудило Вас явно поддерживать того, кто публикует в качестве аватара фотографии чужих детей с пририсованной траурной рамкой, а в качестве аватара своего клона с глумливым названием фотографии чужих жен? Вам лично было бы приятно, если бы так поступили с Вами? Так почему же Вы забанили противоположную сторону и не тронули тролля? Ответьте, не стирайте, не расписывайтесь в очередной раз в своем малодушии.
Напишите ему в личку, чего вы сюда то пишете?
В личку писать бесполезно. Не будет никакого ответа и бан на неделю. Проверено неоднократно.
Извините за офф-топ. Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo написав:дядя Caша Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить. ДС, что побудило Вас явно поддерживать того, кто публикует в качестве аватара фотографии чужих детей с пририсованной траурной рамкой, а в качестве аватара своего клона с глумливым названием фотографии чужих жен? Вам лично было бы приятно, если бы так поступили с Вами? Так почему же Вы забанили противоположную сторону и не тронули тролля? Ответьте, не стирайте, не расписывайтесь в очередной раз в своем малодушии.
Напишите ему в личку, чего вы сюда то пишете?
А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки. Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.
дядя Caша написав: А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки. Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.
US
Слив засчитан. Оставайтесь в окружении троллей всех мастей. А мне уже давно не до вас. Просто хотелось получить ответ, но вижу, что бесполезно.
Извините за офф-топ. Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
дядя Caша написав: А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки. Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.
US
Слив засчитан. Оставайтесь в окружении троллей всех мастей. А мне уже давно не до вас. Просто хотелось получить ответ, но вижу, что бесполезно.
Тогда к офтальмологу.
US
PS
Возвращаясь к теме ближайших настроений на межбанке, напомню, что 19-го день фискальных платежей по внушительному списку. От платежей единого налога по ставке 15% и платежей НДС до экологичного налога.
Так что наряду с нехваткой СКВ из-за длинных выходных в США будет наблюдаться и сафари на гривню.
20-го всего 2 вида фискальных платежей, но вряд ли рынок пары доллар-гривня сможет восстановиться после 19-го. В условиях войной порции притока внешнеторговой выручки из-за рубежа на счета экспортеров. Очевидно участие регулятора.
дядя Caша написав: А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки. Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.
US
Слив засчитан. Оставайтесь в окружении троллей всех мастей. А мне уже давно не до вас. Просто хотелось получить ответ, но вижу, что бесполезно.
Ну , а мне , как не совсем обычному человеку , Очень интересно , ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ ТАКИ ЖЕНЩИНОЙ НАЗВАЛИСЬ ? Вот , почему не математиком , автомобилистом , гинекологом , а именно -женщиной и программистом ?