RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 631632633634>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 229
1. меньше 27
22%
51
2. 27 - 28.50
48%
111
3. 28.50 - 30
19%
43
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:21

  Faceless написав:
oxana_anaxo написав:дядя Caша
Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить.
ДС, что побудило Вас явно поддерживать того, кто публикует в качестве аватара фотографии чужих детей с пририсованной траурной рамкой, а в качестве аватара своего клона с глумливым названием фотографии чужих жен? Вам лично было бы приятно, если бы так поступили с Вами? Так почему же Вы забанили противоположную сторону и не тронули тролля? Ответьте, не стирайте, не расписывайтесь в очередной раз в своем малодушии.


Напишите ему в личку, чего вы сюда то пишете?


В личку писать бесполезно. Не будет никакого ответа и бан на неделю. Проверено неоднократно.
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8970
З нами з: 07.05.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:27

oxana_anaxo

Боже, ДС, ДА ШОЖ ТАК КСЮХ завелся...И не попускает, главное.... :roll:

Ужошось напишите... :!:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 21.01.17
Подякував: 549 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:59

Re: Валютный рынок в контексте

oxana_anaxo написав:В общем ясно, царь до холопов не снисходит. Модераторы, забаньте этот эккаунт бессрочно. Мне он больше не нужен. Ответа я не дождусь.
Я напишу чтобы ответил
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23598
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 5426 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:01

Re: Валютный рынок в контексте

Плакать будем усе вместе...
Блин, свечку поставлю за безвременно отошедших от нас переса, товеласа, ксюхи и т.д.
Аминь. :)
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 21.01.17
Подякував: 549 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:00

  oxana_anaxo написав:
  Faceless написав:
oxana_anaxo написав:дядя Caша
Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить.


Напишите ему в личку, чего вы сюда то пишете?


В личку писать бесполезно. Не будет никакого ответа и бан на неделю. Проверено неоднократно.

Ксюха - на форумі є три модератори:ДС,Фейслес і Ірина.Може Вам достатньо відповіді когось з них?Напишіть Ірині - може вона Вас зрозуміє,як жінка жінку.
tea
 
Повідомлень: 17021
З нами з: 15.11.08
Подякував: 647 раз.
Подякували: 2263 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:02

  oxana_anaxo написав:В общем ясно, царь до холопов не снисходит. Модераторы, забаньте этот эккаунт бессрочно.

А сенс?
Ви ж наклепаєте нових ніків.
tea
 
Повідомлень: 17021
З нами з: 15.11.08
Подякував: 647 раз.
Подякували: 2263 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:32

  Faceless написав:
oxana_anaxo написав:дядя Caша
Мне не сложно повторить свой вопрос. Модераторы, не стирайте, дайте ДС совершить мужской поступок и ответить.
ДС, что побудило Вас явно поддерживать того, кто публикует в качестве аватара фотографии чужих детей с пририсованной траурной рамкой, а в качестве аватара своего клона с глумливым названием фотографии чужих жен? Вам лично было бы приятно, если бы так поступили с Вами? Так почему же Вы забанили противоположную сторону и не тронули тролля? Ответьте, не стирайте, не расписывайтесь в очередной раз в своем малодушии.


Напишите ему в личку, чего вы сюда то пишете?


А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки.
Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70967
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4593 раз.
Подякували: 8365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:44

  дядя Caша написав:
А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки.
Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.

US


Слив засчитан. Оставайтесь в окружении троллей всех мастей. А мне уже давно не до вас. Просто хотелось получить ответ, но вижу, что бесполезно.
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8970
З нами з: 07.05.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:46

  oxana_anaxo написав:
  дядя Caша написав:
А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки.
Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.

US


Слив засчитан. Оставайтесь в окружении троллей всех мастей. А мне уже давно не до вас.
Просто хотелось получить ответ, но вижу, что бесполезно.


Тогда к офтальмологу.

US

PS

Возвращаясь к теме ближайших настроений на межбанке, напомню, что 19-го день фискальных платежей по внушительному списку. От платежей единого налога по ставке 15% и платежей НДС до экологичного налога.

Так что наряду с нехваткой СКВ из-за длинных выходных в США будет наблюдаться и сафари на гривню.

20-го всего 2 вида фискальных платежей, но вряд ли рынок пары доллар-гривня сможет восстановиться после 19-го. В условиях войной порции притока внешнеторговой выручки из-за рубежа на счета экспортеров. Очевидно участие регулятора.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70967
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4593 раз.
Подякували: 8365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:40

  oxana_anaxo написав:
  дядя Caша написав:
А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки.
Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.

US


Слив засчитан. Оставайтесь в окружении троллей всех мастей. А мне уже давно не до вас. Просто хотелось получить ответ, но вижу, что бесполезно.


Ну , а мне , как не совсем обычному человеку , Очень интересно , ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ ТАКИ ЖЕНЩИНОЙ НАЗВАЛИСЬ ?
Вот , почему не математиком , автомобилистом , гинекологом , а именно -женщиной и программистом ?
холява
2
 
Повідомлень: 2151
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1768 раз.
Подякували: 1551 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 631632633634>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1428, 1429, 1430
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14290 1664449
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 22:53
Искатель
Валютный рынок в мире 1 ... 654, 655, 656
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6555 1405277
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 12:36
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 269473
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.