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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 631632633634

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 229
1. меньше 27
22%
51
2. 27 - 28.50
48%
111
3. 28.50 - 30
19%
43
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:04

  холява написав:
  oxana_anaxo написав:
  дядя Caша написав:
А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки.
Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.

US


Слив засчитан. Оставайтесь в окружении троллей всех мастей. А мне уже давно не до вас. Просто хотелось получить ответ, но вижу, что бесполезно.


Ну , а мне , как не совсем обычному человеку , Очень интересно , ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ ТАКИ ЖЕНЩИНОЙ НАЗВАЛИСЬ ?
Вот , почему не математиком , автомобилистом , гинекологом , а именно -женщиной и программистом ?

может надеется что женщину не будут бить?
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:19

  ROLF написав:может надеется что женщину не будут бить?

что в женщину не будут стрелять.
образ тов. Керенского, убегающего в женском платье, преследовал человека всю жизнь и, наконец, таки воплотился :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:23

  Yuri_T написав:
  ROLF написав:может надеется что женщину не будут бить?

что в женщину не будут стрелять.
образ тов. Керенского, убегающего в женском платье, преследовал человека всю жизнь и, наконец, таки воплотился :D

на роликах..... :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:32

  zРадио написав:
  дядя Caша написав:
2. Возвращаясь к теме доходности гривневых ОВГЗ, замечу: без плавной девальвации гривни она высоковата.

US [/color][/b]



Плавно мы не умеем и, по всему, учиться не хотим. Склоняюсь к тому, что будущая девальвация снова будет галопирующей


тоже склоняюсь к скачку доллара , возможно даже после первого тура выборов :idea:
Lion+
 
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  #<1 ... 631632633634
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