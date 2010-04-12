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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 632633634635>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 229
1. меньше 27
22%
51
2. 27 - 28.50
48%
111
3. 28.50 - 30
19%
43
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:04

  холява написав:
  oxana_anaxo написав:
  дядя Caша написав:
А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки.
Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.

US


Слив засчитан. Оставайтесь в окружении троллей всех мастей. А мне уже давно не до вас. Просто хотелось получить ответ, но вижу, что бесполезно.


Ну , а мне , как не совсем обычному человеку , Очень интересно , ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ ТАКИ ЖЕНЩИНОЙ НАЗВАЛИСЬ ?
Вот , почему не математиком , автомобилистом , гинекологом , а именно -женщиной и программистом ?

может надеется что женщину не будут бить?
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:19

  ROLF написав:может надеется что женщину не будут бить?

что в женщину не будут стрелять.
образ тов. Керенского, убегающего в женском платье, преследовал человека всю жизнь и, наконец, таки воплотился :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:23

  Yuri_T написав:
  ROLF написав:может надеется что женщину не будут бить?

что в женщину не будут стрелять.
образ тов. Керенского, убегающего в женском платье, преследовал человека всю жизнь и, наконец, таки воплотился :D

на роликах..... :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:32

  zРадио написав:
  дядя Caша написав:
2. Возвращаясь к теме доходности гривневых ОВГЗ, замечу: без плавной девальвации гривни она высоковата.

US [/color][/b]



Плавно мы не умеем и, по всему, учиться не хотим. Склоняюсь к тому, что будущая девальвация снова будет галопирующей


тоже склоняюсь к скачку доллара , возможно даже после первого тура выборов :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 00:46

  дядя Caша написав:............
PS

Возвращаясь к теме ближайших настроений на межбанке, напомню, что 19-го день фискальных платежей по внушительному списку. От платежей единого налога по ставке 15% и платежей НДС до экологичного налога.
.......

:?:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 07:04

  ЛАД написав:
  дядя Caша написав:............
PS

Возвращаясь к теме ближайших настроений на межбанке, напомню, что 19-го день фискальных платежей по внушительному списку. От платежей единого налога по ставке 15% и платежей НДС до экологичного налога.
.......

:?:

https://buhgalter911.com/calendar.html?day=17&month=8&year=2018
US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 07:09

  ROLF написав:
  Yuri_T написав:
  ROLF написав:может надеется что женщину не будут бить?

что в женщину не будут стрелять.
образ тов. Керенского, убегающего в женском платье, преследовал человека всю жизнь и, наконец, таки воплотился :D

на роликах..... :mrgreen:


На публике. Суицид - вещь интимная. Участников этих проектов даже погребают вне общественного погоста. Был один такой знакомец младше курса на 2-3. Не придумал ничего лучшего, как удавиться под окнами барышни, отказавшей ему во взаимности. Если б была возможность, воскресил его а потом собственными руками удавил.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 07:42

дядя Caша
Извините меня за мое глубочайшее разочарование в ваших человеческих качествах.
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 07:46

  oxana_anaxo написав:дядя Caша
Извините меня за мое глубочайшее разочарование в ваших человеческих качествах.


Иди куда подальше со своими разочарованиями. Надоела (надоел). :mrgreen:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:09

Re: Валютный рынок в контексте

Киев на 8.00 утра ПОВ Юность
27.15/27.25
Востаннє редагувалось skorpi в Пон 18 лют, 2019 08:19, всього редагувалось 1 раз.
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