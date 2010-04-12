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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лют, 2019 23:04
холява написав: oxana_anaxo написав: дядя Caша написав:А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки.
Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.
US
Слив засчитан. Оставайтесь в окружении троллей всех мастей. А мне уже давно не до вас. Просто хотелось получить ответ, но вижу, что бесполезно.
Ну , а мне , как не совсем обычному человеку , Очень интересно , ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ ТАКИ ЖЕНЩИНОЙ НАЗВАЛИСЬ ?
Вот , почему не математиком , автомобилистом , гинекологом , а именно -женщиной и программистом ?
может надеется что женщину не будут бить?
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ROLF
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:19
ROLF написав:
может надеется что женщину не будут бить?
что в женщину не будут стрелять.
образ тов. Керенского, убегающего в женском платье, преследовал человека всю жизнь и, наконец, таки воплотился
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:23
Yuri_T написав: ROLF написав:
может надеется что женщину не будут бить?
что в женщину не будут стрелять.
образ тов. Керенского, убегающего в женском платье, преследовал человека всю жизнь и, наконец, таки воплотился
на роликах.....
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ROLF
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:32
zРадио написав: дядя Caша написав:
2. Возвращаясь к теме доходности гривневых ОВГЗ, замечу: без плавной девальвации гривни она высоковата.
US [/color][/b]
Плавно мы не умеем и, по всему, учиться не хотим. Склоняюсь к тому, что будущая девальвация снова будет галопирующей
тоже склоняюсь к скачку доллара , возможно даже после первого тура выборов
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Додано: Пон 18 лют, 2019 00:46
дядя Caша написав:
............PS
Возвращаясь к теме ближайших настроений на межбанке, напомню, что 19-го день фискальных платежей по внушительному списку. От платежей единого налога по ставке 15% и платежей НДС до экологичного налога.
.......
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 07:04
https://buhgalter911.com/calendar.html?day=17&month=8&year=2018
US
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дядя Caша
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Додано: Пон 18 лют, 2019 07:42
дядя Caша
Извините меня за мое глубочайшее разочарование в ваших человеческих качествах.
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
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Додано: Пон 18 лют, 2019 08:09
Киев на 8.00 утра ПОВ Юность
27.15/27.25
Востаннє редагувалось skorpi
в Пон 18 лют, 2019 08:19, всього редагувалось 1 раз.
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