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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 632633634635

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 229
1. меньше 27
22%
51
2. 27 - 28.50
48%
111
3. 28.50 - 30
19%
43
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:14

  холява написав:
  oxana_anaxo написав:
  дядя Caша написав:
А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки.
Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.

US


Слив засчитан. Оставайтесь в окружении троллей всех мастей. А мне уже давно не до вас. Просто хотелось получить ответ, но вижу, что бесполезно.


Ну , а мне , как не совсем обычному человеку , Очень интересно , ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ ТАКИ ЖЕНЩИНОЙ НАЗВАЛИСЬ ?
Вот , почему не математиком , автомобилистом , гинекологом , а именно -женщиной и программистом ?

Это вопрос от человека назвавшегося холявой :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:17

  ребе Нок написав:
  oxana_anaxo написав:
  дядя Caша написав:
А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки.
Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.

US


Слив засчитан. Оставайтесь в окружении троллей всех мастей. А мне уже давно не до вас. Просто хотелось получить ответ, но вижу, что бесполезно.


Ну , а мне , как не совсем обычному человеку , Очень интересно , ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ ТАКИ ЖЕНЩИНОЙ НАЗВАЛИСЬ ?
Вот , почему не математиком , автомобилистом , гинекологом , а именно -женщиной и программистом ?

Это вопрос от человека назвавшегося холявой :lol:[/quote]

Может быть, все-таки вернемся к валюте?

US
дядя Caша
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