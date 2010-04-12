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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 632633634635

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 230
1. меньше 27
22%
51
2. 27 - 28.50
48%
111
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:14

  холява написав:
  oxana_anaxo написав:
  дядя Caша написав:
А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки.
Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.

US


Слив засчитан. Оставайтесь в окружении троллей всех мастей. А мне уже давно не до вас. Просто хотелось получить ответ, но вижу, что бесполезно.


Ну , а мне , как не совсем обычному человеку , Очень интересно , ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ ТАКИ ЖЕНЩИНОЙ НАЗВАЛИСЬ ?
Вот , почему не математиком , автомобилистом , гинекологом , а именно -женщиной и программистом ?

Это вопрос от человека назвавшегося холявой :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:17

  ребе Нок написав:
  oxana_anaxo написав:
  дядя Caша написав:
А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки.
Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.

US


Слив засчитан. Оставайтесь в окружении троллей всех мастей. А мне уже давно не до вас. Просто хотелось получить ответ, но вижу, что бесполезно.


Ну , а мне , как не совсем обычному человеку , Очень интересно , ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ ТАКИ ЖЕНЩИНОЙ НАЗВАЛИСЬ ?
Вот , почему не математиком , автомобилистом , гинекологом , а именно -женщиной и программистом ?

Это вопрос от человека назвавшегося холявой :lol:[/quote]

Может быть, все-таки вернемся к валюте?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:32

  дядя Caша написав:
Может быть, все-таки вернемся к валюте?

US

Без нее вообще никуда
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:24

Re: Валютный рынок в контексте

ДС при всій повазі.Ставку єдиного податку встановлюють місцеві адміністрації.Тут де я живу її рішенням сесії на звернення підприємців знизили з максимальних 20% до 10%.
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:37

  Корнеев написав:ДС при всій повазі.Ставку єдиного податку встановлюють місцеві адміністрації.Тут де я живу її рішенням сесії на звернення підприємців знизили з максимальних 20% до 10%.


15 процентов - имелось в виду налогообложение непрофильной для единоналожника деятельности, и это от объема такой деятельности, своеобразный подоходный налог
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:50

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,22/27,25 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Поскольку в понедельник США выходные (Америка отмечает День президентов), на торгах валютного межбанка будет работаться доллар в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 февраля с уровней: доллар – 27,05/27,35 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с 15 февраля по спросу и по оферам не изменился.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 15 февраля по спросу и по предложению прибавил по 30 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1293, поднявшись к $1,1315 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1310 на открытии торгов в Европе.

Дата: 18 февраля 2019 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,13/27,23 UAH/USD
€ – 30,87/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,409 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:53

Посмотрим что будет с недвигой в Китае. Если там начнется ипотечный кризис достанется всему миру.

Продажи легковых автомобилей в Китае продолжили падение в январе седьмой месяц подряд: согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи дилерам рухнули на 17,7% в годовом выражении после снижения на 15,8% в декабре.

По итогам 2018 года авторынок Китая, который является крупнейшим в мире, сократился впервые за 28 лет. Китайские власти пытаются убедить потребителей покупать автомобили, пообещав ряд стимулирующих мер. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3112186
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:05

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.02 понизились к 27,15/27,20 UAH/USD tom.

Впрочем, на предыдущих торгах «зеленая» сессия тоже начиналась в «миноре», а завершилась «во здравие». Повышением средневзвешенного курса доллара на 8,79 коп.

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дядя Caша
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