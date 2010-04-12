дядя Caша написав: А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки. Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.
US
Слив засчитан. Оставайтесь в окружении троллей всех мастей. А мне уже давно не до вас. Просто хотелось получить ответ, но вижу, что бесполезно.
Ну , а мне , как не совсем обычному человеку , Очень интересно , ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ ТАКИ ЖЕНЩИНОЙ НАЗВАЛИСЬ ? Вот , почему не математиком , автомобилистом , гинекологом , а именно -женщиной и программистом ?
Это вопрос от человека назвавшегося холявой
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
дядя Caша написав: А как же сдержанные аплодисменты партера, восторг галерки. Не хватает мужества присутствовать на форуме, не появляйтесь со своими суицидальными заявками. От ДС эвтаназии не дождетесь.
US
Слив засчитан. Оставайтесь в окружении троллей всех мастей. А мне уже давно не до вас. Просто хотелось получить ответ, но вижу, что бесполезно.
Ну , а мне , как не совсем обычному человеку , Очень интересно , ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ ТАКИ ЖЕНЩИНОЙ НАЗВАЛИСЬ ? Вот , почему не математиком , автомобилистом , гинекологом , а именно -женщиной и программистом ?
Это вопрос от человека назвавшегося холявой [/quote]
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,22/27,25 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Поскольку в понедельник США выходные (Америка отмечает День президентов), на торгах валютного межбанка будет работаться доллар в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 февраля с уровней: доллар – 27,05/27,35 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 15 февраля по спросу и по оферам не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 15 февраля по спросу и по предложению прибавил по 30 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1293, поднявшись к $1,1315 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1310 на открытии торгов в Европе.
Посмотрим что будет с недвигой в Китае. Если там начнется ипотечный кризис достанется всему миру.
Продажи легковых автомобилей в Китае продолжили падение в январе седьмой месяц подряд: согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи дилерам рухнули на 17,7% в годовом выражении после снижения на 15,8% в декабре.
По итогам 2018 года авторынок Китая, который является крупнейшим в мире, сократился впервые за 28 лет. Китайские власти пытаются убедить потребителей покупать автомобили, пообещав ряд стимулирующих мер. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3112186