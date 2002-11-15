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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 633634635636

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 230
1. меньше 27
22%
51
2. 27 - 28.50
48%
111
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:21

Привет из Днепра-3

Подтверждая это опасение, котировки «завтрашнего» доллара около 10.18 подтянулись вверх до 27,19/27,23 UAH/USD tom на фоне низколиквидных торгов.

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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:23

serega_rubin
дело не в доле ПЕВ, дело в падении спроса ввиду экономических факторов.
В ЕС падение не такое значительное, но там свои приколы. Одна из причин - дизель скандал и ужесточение норм загрязнения воздуха в городах. Никто не знает, что делать. Суды закрывают центры городов для старых дизелей, но туда же попадают новые, потому что там манипуляции с выхлопом. Уровень развития технологий не позволяет делать авто с такими показателями, для электроавтомобилей нет инфраструктуры. ЕС говорит о послаблении в законодательстве, может быть)
Короче, народ завис) ждут какой-то окончательной стратегии

Пятый месяц подряд идет падение продаж автомобилей в ЕС

Продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе за январь 2019 год сократились в годовом выражении на 4,6% — до 1,196 миллиона штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Организация отмечает, что снижение продаж новых легковых автомобилей в ЕС продолжается уже пятый месяц подряд. "Тем не менее, показатель, который достиг почти 1,2 миллиона единиц, по-прежнему является вторым по величине показателем для января с 2009 года", — отмечает организация.

ACEA отмечает, что в январе спрос на новые легковые автомобили сократился почти по всему ЕС, включая пять крупнейших рынков региона. Так, наибольшее снижение отмечено в Испании и Италии — на 8% и 7,5% в годовом исчислении соответственно, меньше снизились продажи в Великобритании (-1,6%), Германии (-1,4%) и Франции (-1,1%). При этом рост отмечен в Греции, Венгрии, Латвии, Литве, Португалии, Румынии и Дании.

Продажи новых легковых автомобилей PSA Group в Европе сократились в минувшем месяцев в годовом выражении на 1,9%, Volkswagen Group — 6,5%, Renault Group — на 0,7%.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:36

Результати валютних інтервенцій НБУ
11-15.02.2019 Детальніша інформація млн дол. США
Купівля 25.00
Продаж 0.00
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:39

  zzzzzz написав:Уровень развития технологий не позволяет делать авто с такими показателями, для электроавтомобилей нет инфраструктуры. ЕС говорит о послаблении в законодательстве, может быть)
Короче, народ завис) ждут какой-то окончательной стратегии

Предзаказы в Европе, на популярные (Например Кона/Гольф/тройка/стритскутер) модели электроавто на многие месяцы (на некоторые - годы) впреред. Никто даже не предполагает реальную ёмкость рынка, если бы предложение встретилось бы со спросом. Именно отсутсвие предложения (особенно в массовых сегментах) является барьером на пути электрификации транспорта, а не отсутсвие инфраструктуры. Для электромобилей Европейские страны слишком малы, что бы заправочная инфраструктура была проблемой.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:41

serega_rubin
Как только снимут льготы предложение очень быстро встретиться со спросом.

Ну и следует отметить что объем предзаказов реально никому не известен.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:48

Привет из Днепра-4

К 10.44 на валютном межбанке выросла активность продавцов «завтрашней» СКВ, заставив доллар вернуться к снижению: 27,17/27,193 UAH/USD tom;.

На межбанке у доллара снова муки выбора: красивый он или умный?

Дата: 18 февраля 2019 г. на 10.30
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,13/27,20 UAH/USD
€ 30,75/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,404/0,408 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
доминирования оптового клиентского «приноса».

Дата: 18 февраля 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.25

Мелкий опт «неформал»

$ 27,16/27,21 UAH/USD
EUR 30,77/30,85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,13/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75/30,90-93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 18 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, клиенты еще не проснулся.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,13/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75/30,90-93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 18 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.

US
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:01

Re: Валютный рынок в контексте

м. Левобережная 27,15/27,25
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:04

Привет из Днепра-5

Около 11.01 на рынке появился регулятор, инициировав скупки «завтрашнего» доллара по 27,18 UAH/USD, на это время рыночный курс доллара составляет 27,18/27,19 UAH/USD tom.

Думается, игроки межбанка начали готовиться к намеченным на вторник фискальным платежам по изрядному списку налогов.

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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:31

Привет из Днепра-6

Несмотря на усилия регулятора, котировки доллара к 10.28 понизились на межбанке до 27,180/27,185 UAH/USD tom.

Подтверждая наличие проблем с гривневой ликвидностью, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 15,75/17,00% к отметке 16,25/17,00% годовых.

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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:37

  zzzzzz написав:serega_rubin
Как только снимут льготы предложение очень быстро встретиться со спросом.

Ну и следует отметить что объем предзаказов реально никому не известен.


Ситуация в Дании тому подтверждение,впрочем это только вершина айсберга, немаловажным остается вопрос откуда в случае резкого увеличения числа электрокаров будут брать дополнительные обьемы энергии при этом ликвидируя такие ее источники как АЭС и боясь попасть в зависимость от "агрессивного" газа :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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