Привет из Днепра-3
Подтверждая это опасение, котировки «завтрашнего» доллара около 10.18 подтянулись вверх до 27,19/27,23 UAH/USD tom на фоне низколиквидных торгов.
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:21
Привет из Днепра-3
Подтверждая это опасение, котировки «завтрашнего» доллара около 10.18 подтянулись вверх до 27,19/27,23 UAH/USD tom на фоне низколиквидных торгов.
US
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:23
serega_rubin
дело не в доле ПЕВ, дело в падении спроса ввиду экономических факторов.
В ЕС падение не такое значительное, но там свои приколы. Одна из причин - дизель скандал и ужесточение норм загрязнения воздуха в городах. Никто не знает, что делать. Суды закрывают центры городов для старых дизелей, но туда же попадают новые, потому что там манипуляции с выхлопом. Уровень развития технологий не позволяет делать авто с такими показателями, для электроавтомобилей нет инфраструктуры. ЕС говорит о послаблении в законодательстве, может быть)
Короче, народ завис) ждут какой-то окончательной стратегии
Живите своим умом!
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:36
Живите своим умом!
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:39
Предзаказы в Европе, на популярные (Например Кона/Гольф/тройка/стритскутер) модели электроавто на многие месяцы (на некоторые - годы) впреред. Никто даже не предполагает реальную ёмкость рынка, если бы предложение встретилось бы со спросом. Именно отсутсвие предложения (особенно в массовых сегментах) является барьером на пути электрификации транспорта, а не отсутсвие инфраструктуры. Для электромобилей Европейские страны слишком малы, что бы заправочная инфраструктура была проблемой.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:41
serega_rubin
Как только снимут льготы предложение очень быстро встретиться со спросом.
Ну и следует отметить что объем предзаказов реально никому не известен.
Живите своим умом!
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:48
Привет из Днепра-4
К 10.44 на валютном межбанке выросла активность продавцов «завтрашней» СКВ, заставив доллар вернуться к снижению: 27,17/27,193 UAH/USD tom;.
На межбанке у доллара снова муки выбора: красивый он или умный?
Дата: 18 февраля 2019 г. на 10.30
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,13/27,20 UAH/USD
€ 30,75/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,404/0,408 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
доминирования оптового клиентского «приноса».
Дата: 18 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.25
Мелкий опт «неформал»
$ 27,16/27,21 UAH/USD
EUR 30,77/30,85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,13/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75/30,90-93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 18 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, клиенты еще не проснулся.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,13/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75/30,90-93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 18 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
US
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:01
Re: Валютный рынок в контексте
м. Левобережная 27,15/27,25
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:04
Привет из Днепра-5
Около 11.01 на рынке появился регулятор, инициировав скупки «завтрашнего» доллара по 27,18 UAH/USD, на это время рыночный курс доллара составляет 27,18/27,19 UAH/USD tom.
Думается, игроки межбанка начали готовиться к намеченным на вторник фискальным платежам по изрядному списку налогов.
US
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:31
Привет из Днепра-6
Несмотря на усилия регулятора, котировки доллара к 10.28 понизились на межбанке до 27,180/27,185 UAH/USD tom.
Подтверждая наличие проблем с гривневой ликвидностью, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 15,75/17,00% к отметке 16,25/17,00% годовых.
US
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:37
Ситуация в Дании тому подтверждение,впрочем это только вершина айсберга, немаловажным остается вопрос откуда в случае резкого увеличения числа электрокаров будут брать дополнительные обьемы энергии при этом ликвидируя такие ее источники как АЭС и боясь попасть в зависимость от "агрессивного" газа
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