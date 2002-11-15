Додано: Пон 18 лют, 2019 10:23

Пятый месяц подряд идет падение продаж автомобилей в ЕС



Продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе за январь 2019 год сократились в годовом выражении на 4,6% — до 1,196 миллиона штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).



Организация отмечает, что снижение продаж новых легковых автомобилей в ЕС продолжается уже пятый месяц подряд. "Тем не менее, показатель, который достиг почти 1,2 миллиона единиц, по-прежнему является вторым по величине показателем для января с 2009 года", — отмечает организация.



ACEA отмечает, что в январе спрос на новые легковые автомобили сократился почти по всему ЕС, включая пять крупнейших рынков региона. Так, наибольшее снижение отмечено в Испании и Италии — на 8% и 7,5% в годовом исчислении соответственно, меньше снизились продажи в Великобритании (-1,6%), Германии (-1,4%) и Франции (-1,1%). При этом рост отмечен в Греции, Венгрии, Латвии, Литве, Португалии, Румынии и Дании.



Продажи новых легковых автомобилей PSA Group в Европе сократились в минувшем месяцев в годовом выражении на 1,9%, Volkswagen Group — 6,5%, Renault Group — на 0,7%.

дело не в доле ПЕВ, дело в падении спроса ввиду экономических факторов.В ЕС падение не такое значительное, но там свои приколы. Одна из причин - дизель скандал и ужесточение норм загрязнения воздуха в городах. Никто не знает, что делать. Суды закрывают центры городов для старых дизелей, но туда же попадают новые, потому что там манипуляции с выхлопом. Уровень развития технологий не позволяет делать авто с такими показателями, для электроавтомобилей нет инфраструктуры. ЕС говорит о послаблении в законодательстве, может быть)Короче, народ завис) ждут какой-то окончательной стратегии