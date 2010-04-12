zzzzzz написав:serega_rubin Как только снимут льготы предложение очень быстро встретиться со спросом.
Ну и следует отметить что объем предзаказов реально никому не известен.
Ситуация в Дании тому подтверждение,впрочем это только вершина айсберга, немаловажным остается вопрос откуда в случае резкого увеличения числа электрокаров будут брать дополнительные обьемы энергии при этом ликвидируя такие ее источники как АЭС и боясь попасть в зависимость от "агрессивного" газа
Вы имеете в виду резкий 3,5 кратный рост продаж электромобилей (5,5х рост подключаемых гибридов и 2х кратный чисто батарейных) по итогам 2018 года по сравнению с 2017 ?
Ну нет же никаких оснований полагать что по итогам 2019 года будет падение спроса, тем более что в европе наконец то (пару месяцев назад) заработал крупный завод батареек, а так же на прошлой неделе пришли первые официальные партии М3.
А по поводу электроэнергии, спрос на неё со стороны электромобилей будет еще десятилетие превышать потери в сетях (связанные с перевыработкой в ночное время суток). Так что ничего нового стоить пока что не нужно.
На 12.15 котировки безналичного «завтрашнего» «американца» не покинули отметку 27,180/27,185 UAH/USD tom, пребывая в низколиквидном и «вялом» балансе спрос/предложение.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1894 UAH/USD, потеряв 6,13 коп.
Около 12.00 киевские дилеры, реагируя на «текучку» рынка «зеленого» безнала, едва заметно понизили действующие цены своего рынка: 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,77/30,82 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый «принос» сменился вялотекущим балансом спроса и предложения на фоне действующих на моменте цен: 27,12/27,20 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль 0,404/0,409 UAH/RUB.
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, немного сузив спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,12/27,18 UAH/USD, евро – 30,73/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая. На рынке равновесие покупок и продаж.
Около 11.01 на рынке появился регулятор, инициировав скупки «завтрашнего» доллара по 27,18 UAH/USD, на это время рыночный курс доллара составляет 27,18/27,19 UAH/USD tom.
US
В цьому році дії регулятора непрогнозовані.То він не хоче купувати по 27.00-27.10,а чекає 26.ХХ,а сьогодні купує по 27.18. В минулому році був більш прогнозований.
Действительно, Лера Лексевна, несмотря на свой пол, была более предсказуемой. На первый взгляд. Хотя, если вспомнить основную фишку НБУ на валютном рынке ("ползучая и контролируемая девальвация гривни"), все становится на свои места.