zzzzzz написав:serega_rubin Как только снимут льготы предложение очень быстро встретиться со спросом.
Ну и следует отметить что объем предзаказов реально никому не известен.
Ситуация в Дании тому подтверждение,впрочем это только вершина айсберга, немаловажным остается вопрос откуда в случае резкого увеличения числа электрокаров будут брать дополнительные обьемы энергии при этом ликвидируя такие ее источники как АЭС и боясь попасть в зависимость от "агрессивного" газа
Вы имеете в виду резкий 3,5 кратный рост продаж электромобилей (5,5х рост подключаемых гибридов и 2х кратный чисто батарейных) по итогам 2018 года по сравнению с 2017 ?
Ну нет же никаких оснований полагать что по итогам 2019 года будет падение спроса, тем более что в европе наконец то (пару месяцев назад) заработал крупный завод батареек, а так же на прошлой неделе пришли первые официальные партии М3.
А по поводу электроэнергии, спрос на неё со стороны электромобилей будет еще десятилетие превышать потери в сетях (связанные с перевыработкой в ночное время суток). Так что ничего нового стоить пока что не нужно.
На 12.15 котировки безналичного «завтрашнего» «американца» не покинули отметку 27,180/27,185 UAH/USD tom, пребывая в низколиквидном и «вялом» балансе спрос/предложение.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1894 UAH/USD, потеряв 6,13 коп.
Около 12.00 киевские дилеры, реагируя на «текучку» рынка «зеленого» безнала, едва заметно понизили действующие цены своего рынка: 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,77/30,82 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый «принос» сменился вялотекущим балансом спроса и предложения на фоне действующих на моменте цен: 27,12/27,20 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль 0,404/0,409 UAH/RUB.
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, немного сузив спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,12/27,18 UAH/USD, евро – 30,73/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая. На рынке равновесие покупок и продаж.
Около 11.01 на рынке появился регулятор, инициировав скупки «завтрашнего» доллара по 27,18 UAH/USD, на это время рыночный курс доллара составляет 27,18/27,19 UAH/USD tom.
US
В цьому році дії регулятора непрогнозовані.То він не хоче купувати по 27.00-27.10,а чекає 26.ХХ,а сьогодні купує по 27.18. В минулому році був більш прогнозований.
Действительно, Лера Лексевна, несмотря на свой пол, была более предсказуемой. На первый взгляд. Хотя, если вспомнить основную фишку НБУ на валютном рынке ("ползучая и контролируемая девальвация гривни"), все становится на свои места.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,22/27,25 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Поскольку в понедельник США выходные (Америка отмечает День президентов), на торгах валютного межбанка будет работаться доллар в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.02 понизились к 27,15/27,20 UAH/USD tom.
Впрочем, на предыдущих торгах «зеленая» сессия тоже начиналась в «миноре», а завершилась «во здравие». Повышением средневзвешенного курса доллара на 8,79 коп.
Подтверждая это опасение, котировки «завтрашнего» доллара около 10.18 подтянулись вверх до 27,19/27,23 UAH/USD tom на фоне низколиквидных торгов.
К 10.44 на валютном межбанке выросла активность продавцов «завтрашней» СКВ, заставив доллар вернуться к снижению: 27,17/27,19 UAH/USD tom.
На межбанке у доллара снова муки выбора: красивый он или умный?
Около 11.01 на рынке появился регулятор, инициировав скупки «завтрашнего» доллара по 27,18 UAH/USD, на это время рыночный курс доллара составляет 27,18/27,19 UAH/USD tom.
Думается, игроки межбанка начали готовиться к намеченным на вторник фискальным платежам по изрядному списку налогов.
Несмотря на усилия регулятора, котировки доллара к 10.28 понизились на межбанке до 27,180/27,185 UAH/USD tom.
Подтверждая наличие проблем с гривневой ликвидностью, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 15,75/17,00% к отметке 16,25/17,00% годовых.
На 12.15 котировки безналичного «завтрашнего» «американца» не покинули отметку 27,180/27,185 UAH/USD tom, пребывая в низколиквидном и «вялом» балансе спрос/предложение.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1894 UAH/USD, потеряв 6,13 коп.
С изрядным опозданием, словно «стесняясь», регулятор сообщил о миллиардном снижении объема остатков в нацвалюте с уровня 57 963,7 млн. грн. к отметке 56 912,6 млн. грн
Эта динамика гармонирует с ростом ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Наконец, около 13.18 на фоне не тронувшихся с отметки 27,18/27,19 UAH/USD tom котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 февраля с уровней: доллар – 27,05/27,35 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 15 февраля по спросу и по оферам не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 15 февраля по спросу и по предложению прибавил по 30 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1293, поднявшись к $1,1315 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1310 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,13/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75/30,90-93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 18 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, клиенты еще не проснулся.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,13/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75/30,90-93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 18 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
Около 12.00 киевские дилеры, реагируя на «текучку» рынка «зеленого» безнала, едва заметно понизили действующие цены своего рынка: 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,77/30,82 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый «принос» сменился вялотекущим балансом спроса и предложения на фоне действующих на моменте цен: 27,12/27,20 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль 0,404/0,409 UAH/RUB.
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, немного сузив спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,12/27,18 UAH/USD, евро – 30,73/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая. На рынке равновесие покупок и продаж.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Своим снижением на понедельничной сессии валютного межбанка в Украине «завтрашний» безналичный «американец» обязан с одной стороны отсутствию интереса у наших игроков к СКВ подобного режима валютирования, с другой, намеченным нашими фискалами на вторник налоговыми платежами 8-ми видов, на которые понадобится много гривни.
Наличный рынок следовал за нисходящей динамикой «зеленого» безнала, сопровождаясь по-понедельничному вялой ликвидностью текущих сделок.
На ближайших торгах валютного межбанка в противоречие вступят 2 курсо и трендоформирующих фактора: с одной стороны на снижение курса безналичного доллара будет «давить» вышеупомянутые фискальные платежи, с другой, на стороне доллара станет играть упавший из-за длинных выходных в США приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров.
Рискнем предположить сохранение текущего нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня. Если, конечно, во вторник на межбанке не появятся «валютные хулиганы» с новыми попятами раскачать валютный рынок низколиквидными, хотя и очень агрессивными покупками СКВ на уже опустевшем рынке, как это было 08-14 февраля.
А торги межбанка в среду имеют хорошие шансы констатировать укрепление нацвалюты, базирующееся на двойной порции притока экспортной валюты из-за рубежа, часть которой наверняка осядет в «закромах» регулятора.
tea написав:В цьому році дії регулятора непрогнозовані.То він не хоче купувати по 27.00-27.10,а чекає 26.ХХ,а сьогодні купує по 27.18. В минулому році був більш прогнозований.
Просто Вы пытаетесь приписать НБУ логику спекулянта, а т.к. задача у него другая, действия кажутся не понятными. На самом деле логика действий НБУ по сравнению с прошлым годом не изменилась - интервенции проводятся всегда, когда есть существенный перекос на рынке. А вот рынок действительно стал менее предсказуемым. Впрочем, недостаток покупателей завтрашнего доллара вряд ли можно назвать удивительным. Срочная потребность в гривне самых отчаянных плательщиков налогов тоже естественна.
tea написав:В цьому році дії регулятора непрогнозовані.То він не хоче купувати по 27.00-27.10,а чекає 26.ХХ,а сьогодні купує по 27.18. В минулому році був більш прогнозований.
Просто Вы пытаетесь приписать НБУ логику спекулянта, а т.к. задача у него другая, действия кажутся не понятными. На самом деле логика действий НБУ по сравнению с прошлым годом не изменилась - интервенции проводятся всегда, когда есть существенный перекос на рынке. А вот рынок действительно стал менее предсказуемым. Впрочем, недостаток покупателей завтрашнего доллара вряд ли можно назвать удивительным. Срочная потребность в гривне самых отчаянных плательщиков налогов тоже естественна.
В минулому році кожний наступний викуп надлишків був по курсам,нижче від попереднього.