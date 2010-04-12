Додано: Пон 18 лют, 2019 13:29

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,22/27,25 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



Поскольку в понедельник США выходные (Америка отмечает День президентов), на торгах валютного межбанка будет работаться доллар в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».



Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.02 понизились к 27,15/27,20 UAH/USD tom.



Впрочем, на предыдущих торгах «зеленая» сессия тоже начиналась в «миноре», а завершилась «во здравие». Повышением средневзвешенного курса доллара на 8,79 коп.



Подтверждая это опасение, котировки «завтрашнего» доллара около 10.18 подтянулись вверх до 27,19/27,23 UAH/USD tom на фоне низколиквидных торгов.



К 10.44 на валютном межбанке выросла активность продавцов «завтрашней» СКВ, заставив доллар вернуться к снижению: 27,17/27,19 UAH/USD tom.



На межбанке у доллара снова муки выбора: красивый он или умный?



Около 11.01 на рынке появился регулятор, инициировав скупки «завтрашнего» доллара по 27,18 UAH/USD, на это время рыночный курс доллара составляет 27,18/27,19 UAH/USD tom.



Думается, игроки межбанка начали готовиться к намеченным на вторник фискальным платежам по изрядному списку налогов.



Несмотря на усилия регулятора, котировки доллара к 10.28 понизились на межбанке до 27,180/27,185 UAH/USD tom.



Подтверждая наличие проблем с гривневой ликвидностью, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 15,75/17,00% к отметке 16,25/17,00% годовых.



На 12.15 котировки безналичного «завтрашнего» «американца» не покинули отметку

27,180/27,185 UAH/USD tom, пребывая в низколиквидном и «вялом» балансе спрос/предложение.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1894 UAH/USD, потеряв 6,13 коп.



С изрядным опозданием, словно «стесняясь», регулятор сообщил о миллиардном снижении объема остатков в нацвалюте с уровня 57 963,7 млн. грн. к отметке 56 912,6 млн. грн



Эта динамика гармонирует с ростом ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Наконец, около 13.18 на фоне не тронувшихся с отметки 27,18/27,19 UAH/USD tom котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 февраля с уровней: доллар – 27,05/27,35 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 15 февраля по спросу и по оферам не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 15 февраля по спросу и по предложению прибавил по 30 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1293, поднявшись к $1,1315 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1310 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,13/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75/30,90-93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 18 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, клиенты еще не проснулся.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,13/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75/30,90-93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 18 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



Около 12.00 киевские дилеры, реагируя на «текучку» рынка «зеленого» безнала, едва заметно понизили действующие цены своего рынка: 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,77/30,82 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.



По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый «принос» сменился вялотекущим балансом спроса и предложения на фоне действующих на моменте цен: 27,12/27,20 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль 0,404/0,409 UAH/RUB.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, немного сузив спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,12/27,18 UAH/USD, евро – 30,73/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая. На рынке равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 18 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,13/27,23 UAH/USD, евро – 30,87/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,409 UAH/RUB, Киев опт 27,16/27,21 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,16/27,21 UAH/USD, евро (опт) 30,77/30,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,77/30,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,10/27,25 UAH/USD, евро – 30,60/30,98 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,409 RUB/USD, Одесса – опт 27,16/27,22 UAH/USD, розница – 27,12/27,26 UAH/USD; Запорожье – 27,13/27,20 UAH/USD; евро – 30,75/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,408 RUB/USD.



Своим снижением на понедельничной сессии валютного межбанка в Украине «завтрашний» безналичный «американец» обязан с одной стороны отсутствию интереса у наших игроков к СКВ подобного режима валютирования, с другой, намеченным нашими фискалами на вторник налоговыми платежами 8-ми видов, на которые понадобится много гривни.



Наличный рынок следовал за нисходящей динамикой «зеленого» безнала, сопровождаясь по-понедельничному вялой ликвидностью текущих сделок.



На ближайших торгах валютного межбанка в противоречие вступят 2 курсо и трендоформирующих фактора: с одной стороны на снижение курса безналичного доллара будет «давить» вышеупомянутые фискальные платежи, с другой, на стороне доллара станет играть упавший из-за длинных выходных в США приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров.



Рискнем предположить сохранение текущего нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня. Если, конечно, во вторник на межбанке не появятся «валютные хулиганы» с новыми попятами раскачать валютный рынок низколиквидными, хотя и очень агрессивными покупками СКВ на уже опустевшем рынке, как это было 08-14 февраля.



А торги межбанка в среду имеют хорошие шансы констатировать укрепление нацвалюты, базирующееся на двойной порции притока экспортной валюты из-за рубежа, часть которой наверняка осядет в «закромах» регулятора.



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