Додано: Пон 18 лют, 2019 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 8,79 коп., на торгах понедельник повысился на 6,20 коп., оказавшись на уровне 27,1859 UAH/USD tom.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,13 коп., составил 27,1894 UAH/USD tom.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 18 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



Ввиду выходного дня в США (18-го Америка отмечает День президентов), в понедельник у нас работался на межбанке доллар в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.02 на цифре 27,15/27,20 UAH/USD tom.



Вскоре темп коррекции упал, и безналичная пара доллар-гривня, сузив спред, обосновалась на отметке 27,19/27,23 UAH/USD tom. Новая волна продаж около 10.44 возобновила нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня, уронив ее к 27,17/27,19 UAH/USD tom и не оставив это без внимания НБУ. Регулятор появился на рынке, инициировав выкуп лишней (по его мнению) долларовой ликвидности с платформы Matching по 27,18 UAH/USD. Вмешательство Нацбанка немного (до 27,18/27,19 UAH/USD tom) приподняло текущие цены СКВ.

Спустя час, на 12.06 Киева рынок «завтрашнего» доллара, успокоившись, стал сбалансированным и сузил спред до 27,180/27,185 UAH/USD tom.



Торги безналичным долларом 18-го проходили на «тонком» (низколиквидном) рынке в условиях отсутствия спроса на валюту, которая поступит на счета покупателей лишь спустя сутки. Кроме того, импортеров удерживало от приобретения доллара невозможность перечисления валюты зарубежным партнерам из-за выходного дня в США.

Наконец, Украина была накануне изрядного объема фискальных платежей (19-го бизнесу надо было уплатить 8 видов налогов), вынуждая игроков межбанка аккумулировать гривню, не тратя ее на «завтрашний» доллар.



Тем временем о рисках сжатия гривневой ликвидности дали понять упавшие с уровня 57 963,7 млн. грн. к отметке 56 912,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, а также выросшие с уровня 15,75/17,00% к отметке 16,25/17,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам яovernight рынка Depo.



На обеденный перерыв межбанк ушел после 13.00 на фоне инициировавшего расширение маржу «американца»; 27,18/27,19 UAH/USD tom. Это настроение сохранилось в дальнейшем – по состоянию на 15.00 доллар пребывал на уровне 27,170/27,185, спустя полчаса спред безналичной пары доллар-гривня стал еще шире: 27,17/27,19 UAH/USD tom.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,17/27,19 UAH/USD tom завершилась сессия валютного межбанка 18 февраля.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1859 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,81% с 27,6883 UAH/USD до 27,1859 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 18 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,25/17,00% годовых (с 12.13 Киева – 16,25/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 февраля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке был дефицит покупателей СКВ валютированием «завтра» - доллар поступили бы с суточным лагом, а, кроме того, из-за выходного дня в США перечислять их 18-го все равно не было возможности.



Во-вторых, во вторник бизнесу предстояло уплатить в Казну налоги 8 видов. Это требовало аккумулирование гривни, исключая ее «транжирство» на «завтрашний» доллар.



В-третьих, на предыдущих трех сессиях безналичный доллар вырос в цене по средневзвешенному курсу с уровня 27,0075 к отметке 27,2479 UAH/USD, заставляя игроков задуматься о фиксации прибыли и коррекции.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в понедельник работался доллар валютированием tom, в непопулярном у нас режиме валютирования.



Во-вторых, покупатели-импортеры не стали приобретать «завтрашнюю» СКВ из-за невозможности ее перечисления на счета зарубежных партнеров.



В-третьих, рынок 18-го был очень низколиквидным, и принявший участие в сессии регулятор выкупил незначительный (от $15,0 млн.) объем СКВ-ликвидности.



В-четвертых, дебют новой недели редко радует рынок ликвидностью сделок («синдром понедельника»).





Дата: 18 февраля 2019 г. 16.58

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,10/27,17 UAH/USD (с утра – 27,13/27,20-22 UAH/USD, к полудню - 27,12/27,18 UAH/USD)

€ – 30,75/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,90-93 UAH/EUR, к полудню - 30,73/30,90 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,410 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника с изрядным опозданием – клиенты никак не желали «просыпаться».

Лишь к 11.00 появились первые низколиквидные сделки на фоне равновесия покупок и продаж.



Это настроение, в комплекте с «ползучим» снижением цен в наличной паре доллар-гривня сохранилось до полудня.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, немного сузив спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,12/27,18 UAH/USD, евро – 30,73/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая и «вялая». На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра был сформирован устойчивый нисходящий тренд в паре доллар-гривня в ответ на сохранившуюся коррекцию безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке в это же время.



Кроме того, дилеры Днепра снижали действующие цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.



По итогам дня равновесие спроса и предложение на рынке Днепра удалось сохранить, но это не спасло ликвидность сессии от потерь – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.





Дата: 18 февраля 2019 г. 16.25



Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,15/27,17 UAH/USD (с утра 27,16/27,21 UAH/USD, к полудню 27,15/27,20 UAH/USD)

€ 30,78/30,82 UAH/EUR (с утра 30,77/30,85 UAH/EUR, к полудню 30,77/30,82 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.



До полудня на рынке столицы котировки доллара ползуче снижались, «отвечая» на аналогичные настроения на межбанке.



Около 12.00 киевские дилеры, реагируя на «текучку» рынка «зеленого» безнала, едва заметно понизили действующие цены своего рынка: 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,77/30,82 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.



После обеда на киевском наличном рынке установился устойчивый нисходящий тренд, «подпитываемый» коррекцией безналичного «американца» на межбанке. Кроме того, киевские дилеры были вынуждены дисконтировать действующие цены для выравнивания рынка.

На этом фоне укрепление пары евро-доллар на планетарном рынке forex удерживало пару евро-гривня от снижения.



По итогам понедельника равновесие спроса и предложения на рынке наличных Киева удалось сохранить, и это в значительной степени обеспечило символический прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от дилеров столицы «тройку с плюсом», повысили показатели предыдущей сессии.



Дата: 18 февраля 2019 г. 16.35



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,10/27,18 UAH/USD (с утра - 27,13/27,20 UAH/USD, к полудню – 27,12/27,20 UAH/USD)

€ – 30,75/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,85 UAH/EUR, к полудню – 30,75/30,90 UAH/EUR)

RUB – 0,404/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,404/0,408 UAH/RUB, к полудню 0,404/0,409 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

доминирования оптового клиентского «приноса».



До полудня это настроение динамично разворачивалось в сторону сбалансированной, хотя и «лишенной огонька» торговли.



По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый «принос» сменился вялотекущим балансом спроса и предложения на фоне действующих на моменте цен: 27,12/27,20 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль 0,404/0,409 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья торговая активность сохранилась на низком уровне. Здесь возобновилось преобладание клиентских оферов, вызванного коррекцией безналичного «американца» на межбанке.



По итогам дня на рынке Запорожья сохранился «перекос» в сторону клиентского «приноса». Этот дисбаланс и «синдром понедельника» «повредили» итоговую ликвидность – заслужив от запорожских валютчиков «тройку», обороты ухудшили «хорошие» показатели предыдущей сессии.





Дата: 18 февраля 2019 г. на 16.10



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,10/27,20 UAH/USD (с утра - 27,13/27,23 UAH/USD, к полудню - 27,13/27,23 UAH/USD)

€ – 30,85/30,92 UAH/EUR (с утра – 30,87/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,83/30,92 UAH/EUR)

RUB 0,407/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,409 UAH/RUB)



US

