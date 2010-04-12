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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 636637638639

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 231
1. меньше 27
23%
52
2. 27 - 28.50
48%
111
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:54

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:А чего так тихо на ветке

отгрызли политическую ветку, темные силы действуют в лице феслеса исподтишка
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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  #<1 ... 636637638639
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