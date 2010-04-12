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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:54
somilitark написав:
А чего так тихо на ветке
отгрызли политическую ветку, темные силы действуют в лице феслеса исподтишка
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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ребе Нок
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