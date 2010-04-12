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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 636637638639 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.2 5 232 1. меньше 27 22% 52 2. 27 - 28.50 48% 112 3. 28.50 - 30 19% 44 4. 30-35 5% 12 5. больше 35 5% 12 Всього голосів : 232 Додано: Пон 18 лют, 2019 21:04 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший в пятницу относительно доллара на 8,79 коп., на торгах понедельника повысился на 6,20 коп., оказавшись на уровне 27,1859 UAH/USD tom.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,13 коп., составил 27,1894 UAH/USD tom.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 18 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



Ввиду выходного дня в США (18-го Америка отмечает День президентов), в понедельник у нас работался на межбанке доллар в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.02 на цифре 27,15/27,20 UAH/USD tom.



Вскоре темп коррекции упал, и безналичная пара доллар-гривня, сузив спред, обосновалась на отметке 27,19/27,23 UAH/USD tom. Новая волна продаж около 10.44 возобновила нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня, уронив ее к 27,17/27,19 UAH/USD tom и не оставив это без внимания НБУ. Регулятор появился на рынке, инициировав выкуп лишней (по его мнению) долларовой ликвидности с платформы Matching по 27,18 UAH/USD. Вмешательство Нацбанка немного (до 27,18/27,19 UAH/USD tom) приподняло текущие цены СКВ.

Спустя час, на 12.06 Киева рынок «завтрашнего» доллара, успокоившись, стал сбалансированным и сузил спред до 27,180/27,185 UAH/USD tom.



Торги безналичным долларом 18-го проходили на «тонком» (низколиквидном) рынке в условиях отсутствия спроса на валюту, которая поступит на счета покупателей лишь спустя сутки. Кроме того, импортеров удерживало от приобретения доллара невозможность перечисления валюты зарубежным партнерам из-за выходного дня в США.

Наконец, Украина была накануне изрядного объема фискальных платежей (19-го бизнесу надо было уплатить 8 видов налогов), вынуждая игроков межбанка аккумулировать гривню, не тратя ее на «завтрашний» доллар.



Тем временем о рисках сжатия гривневой ликвидности дали понять упавшие с уровня 57 963,7 млн. грн. к отметке 56 912,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, а также выросшие с уровня 15,75/17,00% к отметке 16,25/17,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам яovernight рынка Depo.



На обеденный перерыв межбанк ушел после 13.00 на фоне инициировавшего расширение маржу «американца»; 27,18/27,19 UAH/USD tom. Это настроение сохранилось в дальнейшем – по состоянию на 15.00 доллар пребывал на уровне 27,170/27,185, спустя полчаса спред безналичной пары доллар-гривня стал еще шире: 27,17/27,19 UAH/USD tom.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,17/27,19 UAH/USD tom завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 18 февраля.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1859 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,81% с 27,6883 UAH/USD до 27,1859 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 18 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,25/17,00% годовых (с 12.13 Киева – 16,25/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 февраля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке был дефицит покупателей СКВ валютированием «завтра» - доллар поступили бы с суточным лагом, а, кроме того, из-за выходного дня в США перечислять их 18-го все равно не было возможности.



Во-вторых, во вторник бизнесу предстояло уплатить в Казну налоги 8 видов. Это требовало аккумулирование гривни, исключая ее «транжирство» на «завтрашний» доллар.



В-третьих, на предыдущих трех сессиях безналичный доллар вырос в цене по средневзвешенному курсу с уровня 27,0075 к отметке 27,2479 UAH/USD, заставляя игроков задуматься о фиксации прибыли и коррекции.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 18 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в понедельник работался доллар валютированием tom, в непопулярном у нас режиме валютирования.



Во-вторых, покупатели-импортеры не стали приобретать «завтрашнюю» СКВ из-за невозможности ее перечисления на счета зарубежных партнеров.



В-третьих, рынок 18-го был очень низколиквидным, и принявший участие в сессии регулятор выкупил незначительный (от $15,0 млн.) объем СКВ-ликвидности.



В-четвертых, дебют новой недели редко радует рынок ликвидностью сделок («синдром понедельника»).



Рынок наличных в понедельник следовал за настроениями в «зеленом» секторе валютного межбанка, причем делал это столь же вяло, как и торги «завтрашним» долларом. С той лишь разницей, что если от чрезмерного падения безналичный доллар спасал регулятор, выкупая «лишнюю» «зеленую» ликвидность и одновременно «накачивая рынок гривней, наличный «неформальный» рынок был предоставлен сам себе. При этом в отличие от безналичной пары доллар-гривня, средневзвешенный курс которой, несмотря на лоббирование НБУ «интересов» «американца», провалился на 6,20 коп., наличный доллар понес более скромные потери. Думается, дилеры-«неформалы» остерегались чрезмерно дисконтировать действующие цены, небезосновательно опасаясь падения клиентского «приноса».



За исключением Запорожья, рынки остальных системных центров валютообменного бизнеса завершили понедельничную сессию в равновесии спроса и предложения. Которое, однако, не спасло рынки столицы, Харькова, Днепра, Одессы и Крыжополя от потерь на участке ликвидности. Последнее, полагаю, стало следствием пресловутого «синдрома понедельника», а также пассивности клиентов. Возможно, последние завидовали длинным выходным в США.



Кстати, случившийся на рынке Запорожья итоговый «перекос» в сторону преобладания клиентских оферов также не спас тамошние обороты от снижения.



Таким образом, несмотря на «медвежий» внутридневной тренд наличной «неформальной» пары доллар-гривня и относительное равновесие спроса и оферов, итоговая ликвидность понесла некоторые потери.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» наличного доллара понизилась на 1,0-3,0 коп., офера стали ниже на 2,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» стали ниже на 3,0-8,0 коп. (наиболее заметные потери понес рынок Харькова), позиция «предложение» стала ниже на 2,0-5,0 коп.



Полагаю, использовать послеобеденную, довольно заметную нисходящую динамику наличной пары доллар-гривня в качестве возможного «Прогноза» на ближайшую, 19 февраля, сессию валютного межбанка следует достаточно осторожно. Действительно, большинство отечественных банкиров ожидают пролонгацию «медвежьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня, а кроме того, как мы указали выше, во вторник ожидаются объемные фискальные платежи по внушительному списку налогов. Однако, думается, не следует забывать о падении притока экспортной выручки из-за рубежа, что скажется на объеме оферов безналичной СКВ 19-го. Кроме того, существует вероятность появления на межбанке «валютных хулиганов», которые с прошлой пятницы взяли тайм –аут, хотя, высоковероятно не отказались от очередных попыток «качнуть» отечественный валютный рынок.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 18 февраля в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 18 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,10/27,17 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,408 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника с изрядным опозданием – клиенты никак не желали «просыпаться».

Лишь к 11.00 появились первые низколиквидные сделки на фоне равновесия покупок и продаж.



Это настроение, в комплекте с «ползучим» снижением цен в наличной паре доллар-гривня сохранилось до полудня.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, немного сузив спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,12/27,18 UAH/USD, евро – 30,73/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая и «вялая». На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра был сформирован устойчивый нисходящий тренд в паре доллар-гривня в ответ на сохранившуюся коррекцию безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке в это же время.



Кроме того, дилеры Днепра снижали действующие цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.



По итогам дня равновесие спроса и предложение на рынке Днепра удалось сохранить, но это не спасло ликвидность сессии от потерь – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с минусом», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.



В течение 18 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 27,10/27,17 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 18-го с изрядной задержкой – солидные клиенты никак не могли решиться на визит в оптовые ОВ.

Наконец после 10.40 «процесс пошел» в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое, однако, не сопровождалось высокими оборотами.



До полудня оптовая наличная пары доллар-гривня неспешно снижалась, реагируя на коррекцию «зеленого» безнала на валютном межбанке.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, немного сузив спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,12/27,18 UAH/USD, евро – 30,73/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая и «вялая». На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра был сформирован устойчивый нисходящий тренд в паре доллар-гривня в ответ на сохранившуюся коррекцию безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке в это же время.



Кроме того, дилеры Днепра снижали действующие цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.



По итогам дня равновесие спроса и предложение на рынке Днепра удалось сохранить, но это не спасло ликвидность сессии от потерь – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 18 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 15 февраля биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 февраля уровнями 30,75/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов и оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 18-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение понедельника коррекции цен «зеленого» «завтрашнего» безнала, а также настроениями клиентов, формируемых динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 18-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1308 к $1,1306 потеряв в течение этого промежутка времени «сиротские» 6 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, «заморозив» в течение понедельника обе позиции наличного евро, должным образом отреагировали на эту застывшую динамику пары евро-доллар «в миру», не забыв о снижении оферов наличного доллара. Кроме того, наверняка не было упущено из вида касание парой евро-доллар около 05.00 утра отметки $1,1326, а также более весомый максимум, достигнутый евро около 14.10 Киева ($1,1332), на котором, однако, пара евро-доллар не задержалась.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 18 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1293, пара евро-доллар сразу инициировала рост, сумев отметиться на локальном максимуме около 05.00 Киева ($1,1326).



Последовавшее засим снижение понизило пару к $1,1310.



Около 10.10 перед началом европейской сессии форекса пара евродоллар по сложившейся традиции провалилась к $1,1296. Стартовавшее из этой «ямы» ралли вознесло евро около 14.10 на новый максимум ($1,1332).



Новая коррекция, затянувшаяся до 18.00 уронила пару в диапазон $1,1302-1.1312, который евро не покидал до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар и иена к 12.15 Киева несут потери на фоне успеха переговоров США и Китая.



Динамика валют задается отношением инвесторов к риску.



Участники рынка могут корректировать свои позиции, продавая доллар в преддверии выхода «минуток» (протокола последнего заседания FOMC ФРС) в среду.



Швейцарский франк, евро и азиатские валюты в понедельник восстанавливаются с минимумов именно поэтому. Такую мысль высказал Шунтаро Икешима, главный менеджер по торговле иностранной валютой и финансовыми продуктами в Mitsubishi UFJ Trust & Banking в Токио.



Похоже, торговые переговоры между США и Китаем, достигли определенного прогресса, помогая подтолкнуть вверх акции на Уолл-стрит. Эксперт говорит, что пара доллар-иена с большей вероятностью будет предпринимать попытки роста примерно до апреля или мая, так как ожидается ослабление торговой напряженности между США и Китаем. В ближайшее время пара будет двигаться в диапазоне ¥109,50–111,50.



Индекс доллара USDX снизился 18 февраля на 0,13%, падая третий день, до 96,77 пункта.



«В целом настроения по-прежнему оптимистичные в отношении торговых перспектив», — считает главный валютный стратег RBC Capital Markets Адам Коул.



Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter в минувшую субботу о достижении существенного прогресса по многим направлениям в переговорах с Китаем.



В воскресенье он планировал провести «важные заседания» с командой, представляющей США на переговорах с КНР. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин также заявил о достижении сторонами прогресса по ряду важных вопросов.



«Прогресс в американо-китайских переговорах, а также тот факт, что США избежали очередного шатдауна, помогают поддерживать интерес к рискованным активам», — отмечает аналитик Resona Holdings Inc. в Токио Шинсуке Каджита. «Это, в первую очередь, способствует ослаблению иены», — таково мнение эксперта.



Курс доллара США снижается в паре с евро, а иена дешевеет ко всем основным мировым валютам на фоне оптимизма в отношении хода торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.



Пара евро-доллар в понедельник по состоянию на 15.35 Киева торгуется на уровне $1,1323 по сравнению с $1,1296 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены поднялся до ¥110,56 по сравнению со ¥110,47 по итогам торгов в пятницу.



Курс евро к иене увеличилась до ¥125,18 против ¥124,79.



Индекс WSJ Dollar Index, оценивающий динамику доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,1% в ходе торгов.



Фунт стерлингов подорожал до $1,2922 по сравнению с $1,2889 в пятницу.



Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении существенного прогресса по многим направлениям в переговорах с Китаем. В воскресенье он планировал провести «важные заседания» с командой, представляющей США на переговорах с КНР.



Ранее председатель КНР Си Цзиньпин также заявил о достижении сторонами прогресса по ряду важных вопросов.



Такие оптимистичные заявления сокращают спрос на защитные активы, к которым относится японская иена.



Отмечается, что в понедельник активность торгов на валютном рынке будет ниже, чем обычно, из-за празднования в США Дня президентов.



Как мы указывали в предыдущем обзоре, в пятницу около 15.25 Киева пара евро-доллар обновила минимум этого года, показав отметку $1,1233. Произошло это на выступлении представителя ЕЦБ Бенуа Кёре, который сообщил, что «замедление в еврозоне очевидно сильнее и шире, чем ожидалось», «инфляция ниже, ЕЦБ должен реагировать», «новые TLTRO (целевые долгосрочные программы операций рефинансирования) возможны, мы обсуждаем это».



Минимум прошлого года от 13 ноября, на $1,1212, впрочем, так и не был обновлен, пара пошла в отскок.



Его отчасти можно объяснить тем, что в 16.15 Киева вышли плохие данные по промышленному производству США за январь, спад составил 0,6% м/м против прогноза роста на 0,1% м/м.



Впрочем, в годовом выражении замедление было не столь существенным, с 4,08% г/г до 3,80% г/г, и в целом годовой рост остается достаточно сильным.



Однако основной причиной отскока пары евро-доллар от минимумов (который продолжился и в понедельник утром) является, очевидно, подписание президентом США Трампом компромиссного соглашения по бюджету США, которое позволило избежать новой частичной приостановки деятельности правительства. Правда, Трамп заодно объявил чрезвычайное положение, что позволило ему получить необходимые средства для строительства стены на границе с Мексикой. Но для рынков это не так важно, главное, что не будет шатдауна.



Также рынки позитивно восприняли итоги торговых переговоров США и Китая, из которых пока следует, что Трамп готов отложить повышение тарифов, предполагавшееся 01 марта.



На всем этом в понедельник пара евро-доллар достигала отметки $1,1333, так что коррекция от пятничного минимума составила целую фигуру.



Однако из всех последних новостей, на наш взгляд, по настоящему важной и действительно новой является готовность ЕЦБ пойти на проведение аукционов TLTRO по предоставлению ликвидности. Ближайшее заседание ЕЦБ будет 7 марта, и именно по итогам этого заседания ЕЦБ может объявить о запуске TLTRO. Но глава ЕЦБ Драги выступит уже в эту пятницу.



Плюс главный экономист ЕЦБ Питер Прат выступит три раза на этой неделе и любые новые намеки о возможности TLTRO будут важны.



Отметим также, что вероятность повышения ставки ЕЦБ в этом году упала с 40-45%, наблюдавшихся еще две недели назад, до текущих 23%. В целом мы по-прежнему полагаем, что разница в ставках ФРС и ЕЦБ, а также приближение окончания 10-летнего экономического цикла будут приводить к росту доллара. Мы не получили касания отметки $1,12 на прошедшей неделе, но ждем теперь его на этой неделе.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 18-го уровнями 30,75/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом в течение понедельника стабильность бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», не изменившись в течение понедельника по спросу и потеряв 20 пунктов по предложению.



Торги рублем 18 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,408 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля на наличном рынке Днепра не изменились, офера стали ниже на 10 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по не изменившимся с закрытия пятницы спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 февраля по спросу не претерпели изменений, потеряв 10 пунктов по предложению.



Своим снижением на понедельничной сессии валютного межбанка в Украине «завтрашний» безналичный «американец» обязан с одной стороны отсутствию интереса у наших игроков к СКВ подобного режима валютирования, с другой, намеченным нашими фискалами на вторник налоговыми платежами 8-ми видов, на которые понадобится много гривни.



Наличный рынок следовал за нисходящей динамикой «зеленого» безнала, сопровождаясь по-понедельничному вялой ликвидностью текущих сделок.



На ближайших торгах валютного межбанка в противоречие вступят 2 курсо и трендоформирующих фактора: с одной стороны на снижение курса безналичного доллара будет «давить» вышеупомянутые фискальные платежи, с другой, на стороне доллара станет играть упавший из-за длинных выходных в США приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров.



Рискнем предположить сохранение текущего нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня. Если, конечно, во вторник на межбанке не появятся «валютные хулиганы» с новыми попятами раскачать валютный рынок низколиквидными, хотя и очень агрессивными покупками СКВ на уже опустевшем рынке, как это было 08-14 февраля.



А торги межбанка в среду имеют хорошие шансы констатировать укрепление нацвалюты, базирующееся на двойной порции притока экспортной валюты из-за рубежа, часть которой наверняка осядет в «закромах» регулятора.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 71010 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4603 раз. Подякували: 8377 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 21:06 Незнаю кто как а я думаю что девальвация гриши лишь вопрос времени - максимум что оттянуть за парламентские выборы ито не факт. ДС мне друг, но истина дороже

порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk ребе Нок

Повідомлень: 1632 З нами з: 02.03.15 Подякував: 308 раз. Подякували: 370 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 21:36 ребе Нок написав: Незнаю кто как а я думаю что девальвация гриши лишь вопрос времени - максимум что оттянуть за парламентские выборы ито не факт. Незнаю кто как а я думаю что девальвация гриши лишь вопрос времени - максимум что оттянуть за парламентские выборы ито не факт.



Сколько можно вас бестолковых учить не смотреть на жизнь линейно?

Махровые апокалипсисты.

Столько разных событий, которые нынешнюю благоприятную экономическую ситуацию могут еще больше улучшить.

Завалилась дамба Коррегу ду Фейжау Вале в Бразилии ...

- Ну и что! Всего 1.5% производства железной руды, - скептически скажете вы.

- А уже цены на 25% вверх! - отвечу вам я.

И дело не в одной лишь дамбе. Кстати, это вторая такая авария за последние 3 года у Вале в Бразилии. Её правительство теперь в порошок сотрет. Уже арестовало активы.

- А в чем? - спросите вы.

- А в структуре потребления металла!- отвечу вам я.- Дело в том, что сейчас все металлурги стараются использовать либо первичный металл, либо концентрат более 62%.

Даже Китай прикрывает свою экологически грязную металлургическую лавочку …

Наши металлургические олигархи начинают скоро богатеть и плавиться от жира. И вы туда же вместе с ними ...

Позитивчик.

А вы свои носы полшестого повесили ...



Сколько можно вас бестолковых учить не смотреть на жизнь линейно?Махровые апокалипсисты.Столько разных событий, которые нынешнюю благоприятную экономическую ситуацию могут еще больше улучшить.Завалилась дамба Коррегу ду Фейжау Вале в Бразилии ...- Ну и что! Всего 1.5% производства железной руды, - скептически скажете вы.- А уже цены на 25% вверх! - отвечу вам я.И дело не в одной лишь дамбе. Кстати, это вторая такая авария за последние 3 года у Вале в Бразилии. Её правительство теперь в порошок сотрет. Уже арестовало активы.- А в чем? - спросите вы.- А в структуре потребления металла!- отвечу вам я.- Дело в том, что сейчас все металлурги стараются использовать либо первичный металл, либо концентрат более 62%.Даже Китай прикрывает свою экологически грязную металлургическую лавочку …Наши металлургические олигархи начинают скоро богатеть и плавиться от жира. И вы туда же вместе с ними ...Позитивчик.А вы свои носы полшестого повесили ... Libo 2

Повідомлень: 6933 З нами з: 14.11.11 Подякував: 297 раз. Подякували: 3511 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 21:49 Libo учить нас лучше материально.

И вообще я не верю в честную справедливую мировую экономику, и тем более что они конечной целью хотят помочь Украине. Покормят лишь чтобы потом того...

Востаннє редагувалось ребе Нок в Пон 18 лют, 2019 22:19, всього редагувалось 1 раз. ДС мне друг, но истина дороже

порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk ребе Нок

Повідомлень: 1632 З нами з: 02.03.15 Подякував: 308 раз. Подякували: 370 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 22:09 ребе Нок написав: Libo учить нас лучше материально. учить нас лучше материально.



К сожалению, сегодня в казино выходной. Сегодня остаюсь без заработка. К сожалению, сегодня в казино выходной. Сегодня остаюсь без заработка. Libo 2

Повідомлень: 6933 З нами з: 14.11.11 Подякував: 297 раз. Подякували: 3511 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 22:09 Libo написав: - А уже цены на 25% вверх! - А уже цены на 25% вверх!



Во-первых, уже коррекция после пампа, во-вторых, даже такая цена вдвое ниже, чем была, например, 5 лет назад. Почему - потому что добычу, обогащение и производство никто не собирается сворачивать - у вас неверные сведения.



И Китай, и Австралия, и Индия, и Бразилия (все ключевые) наращивают из года в год. Во-первых, уже коррекция после пампа, во-вторых, даже такая цена вдвое ниже, чем была, например, 5 лет назад. Почему - потому что добычу, обогащение и производство никто не собирается сворачивать - у вас неверные сведения.И Китай, и Австралия, и Индия, и Бразилия (все ключевые) наращивают из года в год. zРадио

Повідомлень: 1198 З нами з: 02.05.18 Подякував: 180 раз. Подякували: 984 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 22:18 zРадио написав: Libo написав: - А уже цены на 25% вверх! - А уже цены на 25% вверх!



Во-первых, уже коррекция после пампа, во-вторых, даже такая цена вдвое ниже, чем была, например, 5 лет назад. Почему - потому что добычу, обогащение и производство никто не собирается сворачивать - у вас неверные сведения.



И Китай, и Австралия, и Индия, и Бразилия (все ключевые) наращивают из года в год. Во-первых, уже коррекция после пампа, во-вторых, даже такая цена вдвое ниже, чем была, например, 5 лет назад. Почему - потому что добычу, обогащение и производство никто не собирается сворачивать - у вас неверные сведения.И Китай, и Австралия, и Индия, и Бразилия (все ключевые) наращивают из года в год.

Читай меня внимательно. Металлолом, первичный металл и концентрат >62% вверх (как раз на чем зарабатывает Украина) , а руда и прочий мало обогащенный мусор, о которых ты говоришь, вниз.

Сейчас еще начинается весенняя посленовогодняя активность в Китае.

Акции Рио Тинто и Биллитона на верхах. Масоны знают главную металлургическую тайну и скупаются.

Готовьте и вы свои карманы. Читай меня внимательно. Металлолом, первичный металл и концентрат >62% вверх (как раз на чем зарабатывает Украина), а руда и прочий мало обогащенный мусор, о которых ты говоришь, вниз.Сейчас еще начинается весенняя посленовогодняя активность в Китае.Акции Рио Тинто и Биллитона на верхах. Масоны знают главную металлургическую тайну и скупаются.Готовьте и вы свои карманы. Libo 2

Повідомлень: 6933 З нами з: 14.11.11 Подякував: 297 раз. Подякували: 3511 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 22:20



Libo написав: Всего 1.5% производства железной руды, - скептически скажете вы.

- А уже цены на 25% вверх! Всего 1.5% производства железной руды, - скептически скажете вы.- А уже цены на 25% вверх!



А по цене акций - ну не рекорд, мягко скажем...



Я очень внимательно читал!А по цене акций - ну не рекорд, мягко скажем... zРадио

Повідомлень: 1198 З нами з: 02.05.18 Подякував: 180 раз. Подякували: 984 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 22:32 zРадио написав: Я очень внимательно читал!



Libo написав: Всего 1.5% производства железной руды, - скептически скажете вы.

- А уже цены на 25% вверх! Всего 1.5% производства железной руды, - скептически скажете вы.- А уже цены на 25% вверх!



А по цене акций - ну не рекорд, мягко скажем...



Я очень внимательно читал!А по цене акций - ну не рекорд, мягко скажем...



Никакая дамба тут ни при чем, просто долларов слишком много напечатано. Мы на пороге нового цикла инфляции. И уровень жизни это не поднимет - просто обесценивание денег, в первую очередь, доллара, который сейчас переоценен. Хотя Украина от этого может и выиграть - обесценивание долгов, а подорожание сырья, которое начнется после горячей фазы кризиса (пока еще фальшстарт, сперва должна рухнуть фонда или трежеря при другом сценарии - частичного или полного дефолта от Трампа, потом взлететь в разы драг. металлы и только потом взлет сырья) - тут двоякий вопрос - с одной стороны выиграем, а с другой - больше надо платить за нефть и газ. И то если будет мир. И если наши оборзевшие вкрай олигархи еще будут делиться с народом, что они делать разучились.

А наверхах сейчас акции FAANG, а не билитона. Вот где мегапузырь, готовый к взрыву! Никакая дамба тут ни при чем, просто долларов слишком много напечатано. Мы на пороге нового цикла инфляции. И уровень жизни это не поднимет - просто обесценивание денег, в первую очередь, доллара, который сейчас переоценен. Хотя Украина от этого может и выиграть - обесценивание долгов, а подорожание сырья, которое начнется после горячей фазы кризиса (пока еще фальшстарт, сперва должна рухнуть фонда или трежеря при другом сценарии - частичного или полного дефолта от Трампа, потом взлететь в разы драг. металлы и только потом взлет сырья) - тут двоякий вопрос - с одной стороны выиграем, а с другой - больше надо платить за нефть и газ. И то если будет мир. И если наши оборзевшие вкрай олигархи еще будут делиться с народом, что они делать разучились.А наверхах сейчас акции FAANG, а не билитона. Вот где мегапузырь, готовый к взрыву! hxbbgaf Повідомлень: 20198 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1189 раз. Подякували: 1984 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 22:36 ребе Нок написав: Libo Покормят лишь чтобы потом того...

Покормят лишь чтобы потом того...





Мы уже члены золотого миллиарда. Это мы так будем делать потом того ... русским ... Мы уже члены золотого миллиарда. Это мы так будем делать потом того ... русским ... Libo 2

Повідомлень: 6933 З нами з: 14.11.11 Подякував: 297 раз. Подякували: 3511 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 636637638639 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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