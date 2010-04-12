дядя Caша написав:
https://buhgalter911.com/calendar.html?day=17&month=8&year=2018
US
ДС, я удивился не дате, а цифре.
Откуда единый налог по ставке 15%?
Такая ставка только при превышении лимита суммы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лют, 2019 22:39
ДС, я удивился не дате, а цифре.
Откуда единый налог по ставке 15%?
Такая ставка только при превышении лимита суммы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 18 лют, 2019 22:42
Додано: Пон 18 лют, 2019 22:44
О дефолте США не думайте - его не будет. Гипотетический обвал фонды о котором вы говорите, будет (если будет) следствием миграции денег в трежеря, и наоборот - отток денег из трежерей способствует надуванию пузерей на фонде, коммодах, недвижимости и хайповых технологиях (типа блокчейн).
Сегодня ставка ФРС, несмотря на временный отказ от дальнейшего повышения, стимулируют как раз приток денег в трежеря, а не отток.
Вертикальный рост фонды 1-й половины 2018-го откорректировали (полностью, или частично - никто не знает) - риски обвала сегодня существенно ниже. Но и продолжения бума я бы не ожидал.
С коммодами плюс-минус так же
Додано: Пон 18 лют, 2019 22:53
Непременно. Но только в странах-драйверах смены технологического уклада. У "золотого миллиарда" действительно все будет хорошо (даже отлично). Только не чешите, пож-ста, про Украину в его составе - это мантры из разряда "через 20 лет построим коммунизм" На ближайшие десятилетия путь украинцев в "золотой миллиард" открыт только через эмиграцию
Додано: Пон 18 лют, 2019 22:56
Есть еще такие факторы:
Relative Yield - The attractiveness of the dividend yield compared to peers
Dividend Consistency - The company's track record for paying consistent dividends
Dividend Safety - The company's ability to continue paying current dividend amount
Dividend Growth - The attractiveness of the dividend growth rate when compared to peers
Для большинства компаний они говорят сейчас о том, что цены на акции вполне нормальные и вполне могут расти и дальше.
А сколько еще таких компаний появится!
Вот сейчас у меня по телику СNN как раз рассказывает о предстоящих IPO у Uber и LYFT.
Только эти две компании схавают еще несколько десятков миллиардов денег.
Додано: Пон 18 лют, 2019 23:37
Говорили. Потребительский спрос падает - посмотрите корп. отчеты за 4-й квартал. Так что приведенные вами показатели ухудшились вместе с уменьшением капитализации. В меньшей степени это касается рынка FMCG, в большей - электроники, развлечений, автомобилей
Додано: Пон 18 лют, 2019 23:49
Что касается меди, то сейчас $2.80 за унцию.
Идет на критический рубеж $2.875 и дальше неудержимо вверх.
В конце 2017-го уже цены были на $3.3220.
Прикольно, я когда-то серебро за унцию по столько брал.
Медь, серебро, золото, литий, молибден, никель, кобальт - металлы нового технологического уклада. Металлы новой и зажиточной эры в жизни человечества.
На бумагу надейся, а с серебришком не плошай.
Додано: Пон 18 лют, 2019 23:59
В лонг-ране это звучит как глупость.
Люди получают больше и будут скирдовать в обесцениваемую бумагу?
Никогда.
Вокруг столько вкусной еды, напитков, траву вон легализовали, красивых шмоток, авто, игр, развлечений, возможностей путешествовать и т.п. А международные корпорации - наши слуги - нам это все предоставят в красивой упаковочке, чтобы мы радовались жизни.
И сами в накладе не останутся, и нам еще дивиденды заплатят..
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