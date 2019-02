Додано: Пон 18 лют, 2019 22:56

zРадио написав: Вертикальный рост фонды 1-й половины 2018-го откорректировали (полностью, или частично - никто не знает) - риски обвала сегодня существенно ниже. Но и продолжения бума я бы не ожидал.

Есть еще такие факторы:- The attractiveness of the dividend yield compared to peers- The company's track record for paying consistent dividends- The company's ability to continue paying current dividend amount- The attractiveness of the dividend growth rate when compared to peersДля большинства компаний они говорят сейчас о том, что цены на акции вполне нормальные и вполне могут расти и дальше.А сколько еще таких компаний появится!Вот сейчас у меня по телику СNN как раз рассказывает о предстоящих IPO у Uber и LYFT.Только эти две компании схавают еще несколько десятков миллиардов денег.