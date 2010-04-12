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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лют, 2019 22:39
дядя Caша написав:https://buhgalter911.com/calendar.html?day=17&month=8&year=2018
US
ДС, я удивился не дате, а цифре.
Откуда единый налог по ставке 15%
?
Такая ставка только при превышении лимита суммы или, как писал freeze, с непрофильной для единоналожника деятельности.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 19 лют, 2019 00:20, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:42
hxbbgaf написав:
сперва должна рухнуть фонда или трежеря
Кризис отменяется.
Вместо кризиса назначена замена старого технологического уклада на новый, что вызовет бурный экономический рост.
Инфляция будет, но в рамках нормы.
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Libo
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:44
hxbbgaf написав:
Мы на пороге нового цикла инфляции. И уровень жизни это не поднимет - просто обесценивание денег, в первую очередь, доллара, который сейчас переоценен. Хотя Украина от этого может и выиграть - обесценивание долгов, а подорожане сырья, которое начнется после горячей фазы кризиса (пока еще фальшстарт, сперва должна рухнуть фонда или трежеря при другом сценарии - частичного или полного дефолта от Трампа, потом взлететь в разы драг. металлы и только потом взлет сырья) - тут двоякий вопрос - с одной стороны выиграем, а с другой - больше надо платить за нефть и газ. И то если будет мир.
О дефолте США не думайте - его не будет. Гипотетический обвал фонды о котором вы говорите, будет (если будет) следствием миграции денег в трежеря, и наоборот - отток денег из трежерей способствует надуванию пузерей на фонде, коммодах, недвижимости и хайповых технологиях (типа блокчейн).
Сегодня ставка ФРС, несмотря на временный отказ от дальнейшего повышения, стимулируют как раз приток денег в трежеря, а не отток.
Вертикальный рост фонды 1-й половины 2018-го откорректировали (полностью, или частично - никто не знает) - риски обвала сегодня существенно ниже. Но и продолжения бума я бы не ожидал.
С коммодами плюс-минус так же
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:53
Libo написав:
Вместо кризиса назначена замена старого технологического уклада на новый, что вызовет бурный экономический рост
Непременно. Но только в странах-драйверах смены технологического уклада. У "золотого миллиарда" действительно все будет хорошо (даже отлично). Только не чешите, пож-ста, про Украину в его составе - это мантры из разряда "через 20 лет построим коммунизм"
На ближайшие десятилетия путь украинцев в "золотой миллиард" открыт только через эмиграцию
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:56
zРадио написав:
Вертикальный рост фонды 1-й половины 2018-го откорректировали (полностью, или частично - никто не знает) - риски обвала сегодня существенно ниже. Но и продолжения бума я бы не ожидал.
Есть еще такие факторы:Relative Yield
- The attractiveness of the dividend yield compared to peersDividend Consistency
- The company's track record for paying consistent dividendsDividend Safety
- The company's ability to continue paying current dividend amountDividend Growth
- The attractiveness of the dividend growth rate when compared to peers
Для большинства компаний они говорят сейчас о том, что цены на акции вполне нормальные и вполне могут расти и дальше.
А сколько еще таких компаний появится!
Вот сейчас у меня по телику СNN как раз рассказывает о предстоящих IPO у Uber и LYFT.
Только эти две компании схавают еще несколько десятков миллиардов денег.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 23:37
Libo написав:
Для большинства компаний они говорят сейчас о том, что цены на акции вполне нормальные и вполне могут расти и дальше
Говорили. Потребительский спрос падает - посмотрите корп. отчеты за 4-й квартал. Так что приведенные вами показатели ухудшились вместе с уменьшением капитализации. В меньшей степени это касается рынка FMCG, в большей - электроники, развлечений, автомобилей
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Додано: Пон 18 лют, 2019 23:49
Что касается меди, то сейчас $2.80 за унцию.
Идет на критический рубеж $2.875 и дальше неудержимо вверх.
В конце 2017-го уже цены были на $3.3220.
Прикольно, я когда-то серебро за унцию по столько брал.
Медь, серебро, золото, литий, молибден, никель, кобальт - металлы нового технологического уклада. Металлы новой и зажиточной эры в жизни человечества.
На бумагу надейся, а с серебришком не плошай.
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Libo
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Додано: Пон 18 лют, 2019 23:59
zРадио написав:
Говорили. Потребительский спрос падает - посмотрите корп. отчеты за 4-й квартал. Так что приведенные вами показатели ухудшились вместе с уменьшением капитализации.
В лонг-ране это звучит как глупость.
Люди получают больше и будут скирдовать в обесцениваемую бумагу?
Никогда.
Вокруг столько вкусной еды, напитков, траву вон легализовали, красивых шмоток, авто, игр, развлечений, возможностей путешествовать и т.п. А международные корпорации - наши слуги - нам это все предоставят в красивой упаковочке, чтобы мы радовались жизни.
И сами в накладе не останутся, и нам еще дивиденды заплатят..
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Libo
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Додано: Вів 19 лют, 2019 00:17
Libo написав:
Мы уже члены золотого миллиарда.
Якщо Ви - ,кгм...,
член золотого мільярду,то хто ж його голова?
Ротшильд?
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Додано: Вів 19 лют, 2019 00:19
tea написав: Libo написав:
Мы уже члены золотого миллиарда.
Якщо Ви - ,кгм...,
член золотого мільярду,то хто ж його голова?
Ротшильд?
головач лена
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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