tea написав:В минулому році кожний наступний викуп надлишків був по курсам,нижче від попереднього.
Потому что снижение курса было более плавным. Это было следствием, а не целью. В этом году рынок живее.
Я бы не сказал, что в прошлом году снижение курса было более плавным. С 28,865 25.01.2018 до 26,655 15.02 и после отскока до 27,072 23.02 упали до 25,916 14.03. В этом году максимум был на 28,270 11.01 и упали до 26,90 11.02, после чего отскок до 27,248 18.02 (во всяком случае пока). Т.е. в прошлом году упали на 2,21 за 21 день, а в этом на 1,37 грн за 31 день.
Кстати, отскок по величине в этом году пока практически такой же, как был в прошлом. Хотя в прошлом году не было никаких валютных хулиганов с попытками раскачать валютный рынок.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 лют, 2019 01:16, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
zРадио написав:Говорили. Потребительский спрос падает - посмотрите корп. отчеты за 4-й квартал. Так что приведенные вами показатели ухудшились вместе с уменьшением капитализации.
В лонг-ране это звучит как глупость. Люди получают больше и будут скирдовать в обесцениваемую бумагу? Никогда. Вокруг столько вкусной еды, напитков, траву вон легализовали, красивых шмоток, авто, игр, развлечений, возможностей путешествовать и т.п. А международные корпорации - наши слуги - нам это все предоставят в красивой упаковочке, чтобы мы радовались жизни. И сами в накладе не останутся, и нам еще дивиденды заплатят..
Ну в лонг-ране и ваше увлечение показателями - глупость. Приобрели S&P500 ETF и узбагоились - 98% трейдеров дают меньшую доходность