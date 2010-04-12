Додано: Вів 19 лют, 2019 00:34

Сибарит написав: tea написав: В минулому році кожний наступний викуп надлишків був по курсам,нижче від попереднього. В минулому році кожний наступний викуп надлишків був по курсам,нижче від попереднього.

Потому что снижение курса было более плавным. Это было следствием, а не целью.

В этом году рынок живее. Потому что снижение курса было более плавным. Это было следствием, а не целью.В этом году рынок живее.

Я бы не сказал, что в прошлом году снижение курса было более плавным.С 28,865 25.01.2018 до 26,655 15.02 и после отскока до 27,072 23.02 упали до 25,916 14.03.В этом году максимум был на 28,270 11.01 и упали до 26,90 11.02, после чего отскок до 27,248 18.02 (во всяком случае пока).Т.е. в прошлом году упали на 2,21 за 21 день, а в этом на 1,37 грн за 31 день.Кстати, отскок по величине в этом году пока практически такой же, как был в прошлом. Хотя в прошлом году не было никаких валютных хулиганов с попытками раскачать валютный рынок.