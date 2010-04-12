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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 638639640641

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 232
1. меньше 27
22%
52
2. 27 - 28.50
48%
112
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 00:34

  Сибарит написав:
  tea написав:В минулому році кожний наступний викуп надлишків був по курсам,нижче від попереднього.

Потому что снижение курса было более плавным. Это было следствием, а не целью.
В этом году рынок живее.

Я бы не сказал, что в прошлом году снижение курса было более плавным.
С 28,865 25.01.2018 до 26,655 15.02 и после отскока до 27,072 23.02 упали до 25,916 14.03.
В этом году максимум был на 28,270 11.01 и упали до 26,90 11.02, после чего отскок до 27,248 18.02 (во всяком случае пока).
Т.е. в прошлом году упали на 2,21 за 21 день, а в этом на 1,37 грн за 31 день.

Кстати, отскок по величине в этом году пока практически такой же, как был в прошлом. Хотя в прошлом году не было никаких валютных хулиганов с попытками раскачать валютный рынок.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 лют, 2019 01:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 00:48

  Libo написав:
  zРадио написав:Говорили. Потребительский спрос падает - посмотрите корп. отчеты за 4-й квартал. Так что приведенные вами показатели ухудшились вместе с уменьшением капитализации.


В лонг-ране это звучит как глупость.
Люди получают больше и будут скирдовать в обесцениваемую бумагу?
Никогда.
Вокруг столько вкусной еды, напитков, траву вон легализовали, красивых шмоток, авто, игр, развлечений, возможностей путешествовать и т.п. А международные корпорации - наши слуги - нам это все предоставят в красивой упаковочке, чтобы мы радовались жизни.
И сами в накладе не останутся, и нам еще дивиденды заплатят.. 8)


Ну в лонг-ране и ваше увлечение показателями - глупость. Приобрели S&P500 ETF и узбагоились - 98% трейдеров дают меньшую доходность :mrgreen:
zРадио
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  #<1 ... 638639640641
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