|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лют, 2019 07:24
ЛАД написав:https://buhgalter911.com/calendar.html?day=17&month=8&year=2018
US
ДС, я удивился не дате, а цифре.
Откуда единый налог по ставке 15%
?
Такая ставка только при превышении лимита суммы или, как писал freeze, с непрофильной для единоналожника деятельности.[/quote]Прогуляйтесь по ссылке.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 71011
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4603 раз.
- Подякували: 8378 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14299
|1665793
|
|
|6555
|1405430
|
П'ят 15 лют, 2019 12:36
ЛОБ
|
|159
|269495
|
|