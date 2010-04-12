Додано: Вів 19 лют, 2019 09:53

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,175/27,195 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 912,6 млн. грн. к отметке 53 972,2 млн. грн.



Полагаю, это следствие «большого фискального дня» - 19-го бизнесу надо уплатить в Казну изрядную сумму в гривне по восьми видам налогов.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 18 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.



Наличный рубль во вторника по сравнению с дебютом 18 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1309, понизившись к $1,1304 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,12995 на открытии торгов в Европе.



Дата: 19 февраля 2019 г. на 09.45



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,10/27,20 UAH/USD

€ – 30,82/30,88 UAH/EUR

RUB – 0,407/0,409 UAH/RUB



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