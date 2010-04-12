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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 638639640641

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 232
1. меньше 27
22%
52
2. 27 - 28.50
48%
112
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 07:24

  ЛАД написав:
  дядя Caша написав:
  дядя Caша написав:............
PS

Возвращаясь к теме ближайших настроений на межбанке, напомню, что 19-го день фискальных платежей по внушительному списку. От платежей единого налога по ставке 15% и платежей НДС до экологичного налога.
.......

:?:

https://buhgalter911.com/calendar.html?day=17&month=8&year=2018
US

ДС, я удивился не дате, а цифре.
Откуда единый налог по ставке 15%?
Такая ставка только при превышении лимита суммы или, как писал freeze, с непрофильной для единоналожника деятельности.[/quote]

Прогуляйтесь по ссылке.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:34

Re: Валютный рынок в контексте

Останній день сплати:
єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані фізичними особами — підприємцями, за ІV квартал 2018 р.
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:41

Re: Валютный рынок в контексте

Рівне обмінка 27.00-27.15
Вчора 27.10-27.20, гривня вчора була в достатній кількості
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:53

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,175/27,195 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 912,6 млн. грн. к отметке 53 972,2 млн. грн.

Полагаю, это следствие «большого фискального дня» - 19-го бизнесу надо уплатить в Казну изрядную сумму в гривне по восьми видам налогов.

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Евро по сравнению с 18 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.

Наличный рубль во вторника по сравнению с дебютом 18 февраля по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1309, понизившись к $1,1304 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,12995 на открытии торгов в Европе.

Дата: 19 февраля 2019 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,10/27,20 UAH/USD
€ – 30,82/30,88 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,409 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:54

Re: Валютный рынок в контексте

10/14
72/81
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:58

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 09.56 понизились к 27,15/27,19 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:40

Привет из Днепра-3

К 10.37, сохранив «ползучий» нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,150/27,1753 UAH/USD на фоне относительного равновесия низколиквидных текущих сделок.

Дата: 19 февраля 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.26

Мелкий опт «неформал»

$ 27,05/27,14 UAH/USD
EUR 30,70/30,83 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.

Дата: 19 февраля 2019 г. на 10.33
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,07/27,15 UAH/USD
€ 30,70/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,404/0,408 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли оптовыми (от $10,0 тыс.) партиями валюты.


Дата: 19 февраля 2019 г. на 10.23

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,07/27,17 UAH/USD
€ – 30,80/30,88 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,409 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:49

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.47 текущая сбалансированность спроса и предложения безналичной пары доллар-гривня позволила игрокам межбанка еще больше сузить спред: 27,16/27,17 UAH/USD.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).

На открытии торгов 19 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, клиенты еще не проснулся.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).

На старте торгов 19 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.

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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:56

Привет из Днепра-5

Около 10.53 появившиеся покупки СКВ приподняли ее цену до 27,18/27,19 UAH/USD. На моменте сбалансированность спроса и предложения сохранилась.

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