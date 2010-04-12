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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лют, 2019 07:24
ЛАД написав:https://buhgalter911.com/calendar.html?day=17&month=8&year=2018
US
ДС, я удивился не дате, а цифре.
Откуда единый налог по ставке 15%
?
Такая ставка только при превышении лимита суммы или, как писал freeze, с непрофильной для единоналожника деятельности.[/quote]Прогуляйтесь по ссылке.
US
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Додано: Вів 19 лют, 2019 09:34
Останній день сплати:
єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані фізичними особами — підприємцями, за ІV квартал 2018 р.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 09:41
Рівне обмінка 27.00-27.15
Вчора 27.10-27.20, гривня вчора була в достатній кількості
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Додано: Вів 19 лют, 2019 09:53
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,175/27,195 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 912,6 млн. грн. к отметке 53 972,2 млн. грн.
Полагаю, это следствие «большого фискального дня» - 19-го бизнесу надо уплатить в Казну изрядную сумму в гривне по восьми видам налогов.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 18 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.
Наличный рубль во вторника по сравнению с дебютом 18 февраля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1309, понизившись к $1,1304 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,12995 на открытии торгов в Европе.
Дата: 19 февраля 2019 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,10/27,20 UAH/USD
€ – 30,82/30,88 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,409 UAH/RUB
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Додано: Вів 19 лют, 2019 09:54
10/14
72/81
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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Додано: Вів 19 лют, 2019 09:58
Привет из Днепра-2
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 09.56 понизились к 27,15/27,19 UAH/USD.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:40
Привет из Днепра-3
К 10.37, сохранив «ползучий» нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,150/27,1753 UAH/USD на фоне относительного равновесия низколиквидных текущих сделок.
Дата: 19 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.26
Мелкий опт «неформал»
$ 27,05/27,14 UAH/USD
EUR 30,70/30,83 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
Дата: 19 февраля 2019 г. на 10.33
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,07/27,15 UAH/USD
€ 30,70/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,404/0,408 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли оптовыми (от $10,0 тыс.) партиями валюты.
Дата: 19 февраля 2019 г. на 10.23
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,07/27,17 UAH/USD
€ – 30,80/30,88 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,409 UAH/RUB
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:49
Привет из Днепра-4
По состоянию на 10.47 текущая сбалансированность спроса и предложения безналичной пары доллар-гривня позволила игрокам межбанка еще больше сузить спред: 27,16/27,17 UAH/USD.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).
На открытии торгов 19 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, клиенты еще не проснулся.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).
На старте торгов 19 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:56
Привет из Днепра-5
Около 10.53 появившиеся покупки СКВ приподняли ее цену до 27,18/27,19 UAH/USD. На моменте сбалансированность спроса и предложения сохранилась.
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