07/12
70/80
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:06
Re: Валютный рынок в контексте
07/12
70/80
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:09
Привет из Днепра-6
Около 11.06 на межбанковском валютном рынке снова ситуативный перевес на стороне продавцов и новая просадка курса: 27,175/27,185 UAH/USD.
US
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:10
Чтоб полнее раскрыть тему налогов и сегодняшнего 19 февраля :
Нагадаємо, що вівторок, 19 лютого, є останнім днем для сплати за IV квартал 2018 року:
ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;
екологічного податку;
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
рентної плати за спеціальне використання води;
рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
збору за місця для паркування транспортних засобів;
туристичного збору;
єдиного податку фізичними та юридичними особами, віднесеними до третьої групи;
єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані фізичними особами — підприємцями.
Крім того, до 19 лютого включно слід сплатити ПДФО та військовий збір, визначені у декларації про доходи підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування, за 2018 рік.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:25
Привет из Днепра-7
К 11.21 ряды покупателей поредели, пара доллар-гривня на межбанке осталась на цифре 27,17/27,18 UAH/USD.
Дополуденное упорное противостояние двух оппонирующих друг другу факторов (нехватка предложения «экспортной» валюты и дефицит гривни) сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые выросли с уровня 16,25/17,00% к отметке 16,50/18,00% годовых.
Эта динамика гармонирует с падение остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.
US
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:57
Привет из Днепра-8
Около 11.54 спред котировок безналичного «американца» стал еще уже - 27,170/27,175 UAH/USD.
Дата: 19 февраля 2019 г. на 11.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,07/27,17 UAH/USD
€ – 30,80/30,88 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,409 UAH/RUB
Около 12.00 киевские дилеры, реагируя на «дорожную пробку» рынка «зеленого» безнала, едва заметно понизили действующие цены своего рынка: 27,07/27,12 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия спроса и предложения, которое позволило им не ревизовать действующие цены: 27,07/27,15 UAH/USD, евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,409 UAH/RUB.
К 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,07/27,13 UAH/USD, евро – 30,70/30,88 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.
US
Додано: Вів 19 лют, 2019 12:21
Привет из Днепра-9
На 12.18 котировки безналичного «американца» немного растянули маржу (27,165/27,175 UAH/USD), намекая на скорый обеденный перерыв. На моменте по-прежнему баланс спроса и предложения на фоне отсутствия резких курсовых движений.
«Скукота», - резюмировал наш консультант.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1744 UAH/USD, потеряв 1,50 коп.
US
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