Додано: Вів 19 лют, 2019 13:11

Привет из Днепра-10



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,175/27,195 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 912,6 млн. грн. к отметке 53 972,2 млн. грн.



Полагаю, это следствие «большого фискального дня» - 19-го бизнесу надо уплатить в Казну изрядную сумму в гривне по восьми видам налогов.



Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 09.56 понизились к 27,15/27,19 UAH/USD.



К 10.37, сохранив «ползучий» нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,150/27,175 UAH/USD на фоне относительного равновесия низколиквидных текущих сделок.



По состоянию на 10.47 текущая сбалансированность спроса и предложения безналичной пары доллар-гривня позволила игрокам межбанка еще больше сузить спред: 27,16/27,17 UAH/USD.



Около 10.53 появившиеся покупки СКВ приподняли ее цену до 27,18/27,19 UAH/USD. На моменте сбалансированность спроса и предложения сохранилась.



Наше предположение о непростом характере торгов безналичным «американцем» в условиях ограниченного притока внешнеторговой выручки из-за рубежа на фоне «большого фискального дня» подтверждается. Рынок доллара перманентно меняет свое настроение, удерживая в напряжении наблюдающий за межбанком наличный рынок.



Около 11.06 на межбанковском валютном рынке снова ситуативный перевес на стороне продавцов и новая просадка курса: 27,175/27,185 UAH/USD.



К 11.21 ряды покупателей поредели, пара доллар-гривня на межбанке осталась на цифре 27,17/27,18 UAH/USD.



Дополуденное упорное противостояние двух оппонирующих друг другу факторов (нехватка предложения «экспортной» валюты и дефицит гривни) сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые выросли с уровня 16,25/17,00% к отметке 16,50/18,00% годовых.



Эта динамика гармонирует с падение остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



Около 11.54 спред котировок безналичного «американца» стал еще уже - 27,170/27,175 UAH/USD.



На 12.18 котировки безналичного «американца» немного растянули маржу (27,165/27,175 UAH/USD), намекая на скорый обеденный перерыв. На моменте по-прежнему баланс спроса и предложения на фоне отсутствия резких курсовых движений.

«Скукота», - резюмировал наш консультант.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1744 UAH/USD, потеряв 1,50 коп.



Наконец, около 13.08 на фоне не тронувшихся с отметки 27,165/27,175 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 18 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.



Наличный рубль во вторника по сравнению с дебютом 18 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1309, понизившись к $1,1304 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,12995 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).



На открытии торгов 19 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, клиенты еще не проснулся.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).



На старте торгов 19 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



Около 12.00 киевские дилеры, реагируя на «дорожную пробку» рынка «зеленого» безнала, едва заметно понизили действующие цены своего рынка: 27,07/27,12 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия спроса и предложения, которое позволило им не ревизовать действующие цены: 27,07/27,15 UAH/USD, евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,409 UAH/RUB.



К 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,07/27,13 UAH/USD, евро – 30,70/30,88 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,10/27,20 UAH/USD, евро – 30,82/30,88 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,409 UAH/RUB, Киев опт 27,05/27,14 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,05/27,14 UAH/USD, евро (опт) 30,70/30,83 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,70/30,83 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,00/27,20 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,408 RUB/USD, Одесса – опт 27,07/27,13 UAH/USD, розница – 27,04/27,17 UAH/USD; Запорожье – 27,07/27,15 UAH/USD; евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,409 RUB/USD.



Как и предполагалось, на вторничных торгах валютный межбанк в наиболее активной его части ждало упорное противостояние двух противоположных трендо- и курсоформирующих факторов. С одной стороны из-за длинных выходных в США экспортеры получили внешнеторговую выручки с задержкой, и она не появилась на рынке, обеспечив нехватку СКВ. С другой, последний день платежей в Казну по внушительному списку налогов сформировал заметное обострение интереса к гривне.



С переменным успехом борьба этих двух факторов затянулась до 11.22, после чего чаша весов начала склоняться к «зеленым медведям».



В целом, состояние рынка безналичного доллара напоминало дорожную пробку с отсутствием сколь-нибудь заметного движения. Это стало «примером для подражания» для наличного рынка, где также установилась относительная курсовая стабильность, сопровождаемая сбалансированной торговлей. При этом текущие котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня были ниже цен суточной давности.



В среду тема фискальных платежей будет снята с повестки дня. Но ей на смену придет двойная порция внешнеторговой выручки, которая, полагаю, имеет хорошие шансы пролонгировать установившийся с понедельника нисходящий тренд в паре доллар-гривня на межбанке. Без курсовых «излишеств» и «фанатизма». Думается, за этим должен присмотреть регулятор, который наверняка рассчитывает на пополнение своих резервов 20 февраля.



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