Додано: Вів 19 лют, 2019 16:01

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 6,20 коп., на торгах вторника замедлил укрепление, приподнявшись на 1,26 коп. до уровня 27,1733 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 1,50 коп., составил 27,1744 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 19 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,175/27,195 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 09.55 на цифре 27,15/27,19¸а спустя 40 минут доллар, начав сужение спреда, консолидировался на цифре 27,15/27,19 UAH/USD.



Очень скоро темп коррекции упал, локальные низы были выкуплены, а СКВ приподнялась по состоянию на 10.52 до 27,18/27,19 UAH/USD.



Как и ожидалось, на вторничной сессии межбанка наблюдалось упорное противостояния двух оппонирующих друг другу курсо- и трендоформирующих факторов.



Во-первых, из-за длинных выходных в США (Америка 18-го отмечала День президентов), приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров упал, формируя на межбанке нехватку предложения валюты.

Во-вторых, 19-го «большой фискальный день» - бизнесу предстояло уплатить в Казну 8 видов налогов, из-за чего резко вырос спрос на гривню.



Последней было явно недостаточно, о чем дали понять упавшие с уровня 56 912,6 млн. грн. к отметке 53 972,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Сжатие гривневой ликвидности подтвердили выросшие с уровня 16,25/17,00% к отметке 16,50/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Борьба «быков» и «медведей» на валютном межбанке продолжалась с переменным успехом до 11.22 Киева, сопровождаясь относительной стабильностью пары доллар-гривня, не покидавшей ценовой диапазон 27,165-175/27,185-190 UAH/USD.



Наконец с 11.22 чаша весов начала склоняться в сторону «медведей». Доллар вначале понизился до 27,17/27,18, а к 11.51 оказался на уровне 27,170/27,175 UAH/USD.



На обеденный перерыв межбанк около 13.07 ушел на фоне более низких цен: 27,165/27,175 UAH/USD.



К 14.00 безналичная пара доллар-гривня растянула спред до 27,16/27,18, а спустя час на фоне спада торговой активности доллар понизился до 27,145/27,170 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,145/27,170 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 10 февраля.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1733 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,86% с 27,6883 UAH/USD до 27,1733 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 19 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева – 16,00/17,50% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 февраля, сохранив, хотя и замедлив «медвежий» тренд, немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке гривневого ресурса наблюдался ажиотажный спрос на гривню, которая требовалась для уплаты налогов. Нехватка нацвалюты заставляла игроков межбанка продавать СКВ из своих запасов, формируя преобладание оферов доллара.



Во-вторых, поскольку наблюдалась нехватка гривни, приобретать доллар на межбанке было не за что и некому – сезон репатриации дивидендов миновал, а время активных покупок СКВ импортерами еще не наступило.



В-третьих, очевидное замедление коррекции курса доллара на межбанке связано с падением притока экспортной выручки из-за рубежа из-за длинных выходных в США.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 февраля немного выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, во вторник работался доллар валютированием tod или «сегодня», в более популярном, чем накануне, режиме валютирования.



Во-вторых, из-за нехватки гривни часть экспортеров была вынуждена продавать СКВ на межбанке, формируя там «медвежий» тренд пары доллар-гривня, что, как известно, способствует ликвидности.



В-третьих, тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует рынок ликвидностью сделок) по известным причинам снята с повестки дня.



В-четвертых, ликвидность, несмотря на вышеперечисленные позитивные факторы, оставалась на низком уровне с одной стороны по причине падения поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа, с другой, в связи с дефицитом гривневого ресурса.



Дата: 19 февраля 2019 г. 16.42



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,06/27,13 UAH/USD (с утра – 27,07/27,13 UAH/USD, к полудню - 27,07/27,13 UAH/USD)

€ – 30,65/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,88 UAH/EUR)

RUB – 0,402/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,408 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,408 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги вторника, как и накануне, с изрядным опозданием – клиенты никак не желали «просыпаться». Лишь к 11.00 появились первые низколиквидные сделки на фоне равновесия покупок и продаж.



Это настроение, способствовавшее курсовой стабильности в наличной паре доллар-гривня, сохранилось до полудня. В немалой степени этот баланс стал следствием относительной курсовой стабильности безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка.



К 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,07/27,13 UAH/USD, евро – 30,70/30,88 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.



После обеда на рынке Днепра был сформировано устойчивое равновесие спроса и предложения в паре доллар-гривня, которое почти не нуждалось в ценовой поддержке. При этом наличная пара евро-гривня теряла в цене, реагируя на динамику пары евро-доллар «в миру».



По итогам вторника на наличном рынке Днепра баланс спроса и оферов, который продержался всю сессию. Полагаю, это обстоятельство обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», заметно улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.





Дата: 19 февраля 2019 г. 16.20



Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,07/27,12 UAH/USD (с утра 27,05/27,14 UAH/USD, к полудню 27,07/27,12 UAH/USD)

€ 30,62/30,78 UAH/EUR (с утра 30,70/30,83 UAH/EUR, к полудню 30,70/30,80 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.



До полудня на рынке столицы котировки доллара ползуче сжимали спред, пользуясь равновесием покупок и продаж. Этому благоприятствовала относительная стабильность безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке.



Около 12.00 киевские дилеры, реагируя на «дорожную пробку» рынка «зеленого» безнала, едва заметно и симметрично сузили спред своих действующих цен: 27,07/27,12 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.



После обеда на киевском наличном рынке установился устойчивый баланс спрос/предложение в паре доллар-гривня на фоне медленной коррекции наличного евро.



По итогам вторника равновесие спроса и предложения на рынке наличных Киева удалось сохранить, и это в значительной степени обеспечило повторение оборотами результатов предыдущей сессии, заслужив от дилеров столицы «тройку с плюсом», как и накануне.



Дата: 19 февраля 2019 г. 16.35



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,07/27,13 UAH/USD (с утра - 27,07/27,15 UAH/USD, к полудню – 27,07/27,15 UAH/USD)

€ – 30,70/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,85 UAH/EUR, к полудню – 30,70/30,85 UAH/EUR)

RUB – 0,404/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,404/0,408 UAH/RUB, к полудню 0,405/0,409 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли оптовыми (от $10,0 тыс.) партиями валюты.



До полудня это настроение (баланс спроса и предложения) оставалось стабильным, позволяя запорожским валютчикам «не трогать» действующие цены.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия спроса и предложения, которое позволило им не ревизовать действующие цены: 27,07/27,15 UAH/USD, евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,409 UAH/RUB.



После обеда, с 14.00 на рынке Запорожья торговая активность резко упала, не дав местным дилерам достойно завершить вторник. Несмотря на итоговое равновесие спроса и оферов, обороты не выросли, оставшись на «посредственном» уровне и заслужили «тройку», как и накануне.







Дата: 19 февраля 2019 г. на 16.03



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,07/27,17 UAH/USD (с утра - 27,10/27,20 UAH/USD, к полудню - 27,07/27,17 UAH/USD)

€ – 30,71/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,82/30,88 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,88 UAH/EUR)

RUB 0,407/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,409 UAH/RUB)



US

