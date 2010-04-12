RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 640641642643

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 233
1. меньше 27
22%
52
2. 27 - 28.50
48%
113
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:13

Сьогодні я очікував,що міжбанк впаде нижче.Є дві причини.
1.Сплата податків,потрібна гривня
2.Аукціон по розміщенню ОВДП,а отже очікуємо нерезидентів.
А виходить,що понизився всього на 2 копійки,та ще й без участі НБУ,тобто баланс
попит/пропозиція.
tea
 
Повідомлень: 17034
З нами з: 15.11.08
Подякував: 651 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:18

Re: Валютный рынок в контексте

... одні ЗЕЛЕНІ простині.... - ну і як тут не проголосувати за Зе! :?: :D

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5808
З нами з: 19.10.15
Подякував: 363 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 640641642643
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 655, 656, 657
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6560 1405855
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 15:21
swan forever
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1428, 1429, 1430
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14299 1666074
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 20:00
greenozon
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 269500
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67913)
19.02.2019 17:11
Рынок ОВГЗ (591)
19.02.2019 17:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.