Сьогодні я очікував,що міжбанк впаде нижче.Є дві причини.
1.Сплата податків,потрібна гривня
2.Аукціон по розміщенню ОВДП,а отже очікуємо нерезидентів.
А виходить,що понизився всього на 2 копійки,та ще й без участі НБУ,тобто баланс
попит/пропозиція.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лют, 2019 17:13
Сьогодні я очікував,що міжбанк впаде нижче.Є дві причини.
1.Сплата податків,потрібна гривня
2.Аукціон по розміщенню ОВДП,а отже очікуємо нерезидентів.
А виходить,що понизився всього на 2 копійки,та ще й без участі НБУ,тобто баланс
попит/пропозиція.
Додано: Вів 19 лют, 2019 17:18
Re: Валютный рынок в контексте
... одні ЗЕЛЕНІ простині.... - ну і як тут не проголосувати за Зе!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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