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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 640641642643

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 233
1. меньше 27
22%
52
2. 27 - 28.50
48%
113
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:13

Сьогодні я очікував,що міжбанк впаде нижче.Є дві причини.
1.Сплата податків,потрібна гривня
2.Аукціон по розміщенню ОВДП,а отже очікуємо нерезидентів.
А виходить,що понизився всього на 2 копійки,та ще й без участі НБУ,тобто баланс
попит/пропозиція.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:21

Re: Валютный рынок в контексте

Киев, Петровка, опт ПОВ на 17.00
27.07/27.12
skorpi
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:54

  tea написав:Сьогодні я очікував,що міжбанк впаде нижче.Є дві причини.
1.Сплата податків,потрібна гривня
2.Аукціон по розміщенню ОВДП,а отже очікуємо нерезидентів.
А виходить,що понизився всього на 2 копійки,та ще й без участі НБУ,тобто баланс
попит/пропозиція.



Вчера нерезы продали гривневых ОВГЗ на 270 млн.грн.
Вероятно перед погашением для захода в свежие.Посмотрим как изменится динамика в четверг.

Появились сегодняшние результаты размещения.
Объем гривны очень маленький.
Гривны привлекли всего - 534 млн
Долларов - 116 млн , причем 112 из них, на короткий срок , всего 29 дней

Завтра погашение 1,5 млрд грн + 286 млн.дол.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:22

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Вчера нерезы продали гривневых ОВГЗ на 270 млн.грн.
Вероятно перед погашением для захода в свежие.Посмотрим как изменится динамика в четверг.

Появились сегодняшние результаты размещения.
Объем гривны очень маленький.

Или зафиксировали курсовую прибыль.
Похоже, инвесторы не очень верят в дальнейшее укрепление гривны.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:30

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Вчера нерезы продали гривневых ОВГЗ на 270 млн.грн.
Вероятно перед погашением для захода в свежие.Посмотрим как изменится динамика в четверг.

Появились сегодняшние результаты размещения.
Объем гривны очень маленький.

Или зафиксировали курсовую прибыль.
Похоже, инвесторы не очень верят в дальнейшее укрепление гривны.


А курсовые бонусы были такими вкусными... :D

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:57

Момент - наличка спустилась ниже межбанка.
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порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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