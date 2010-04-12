Сьогодні я очікував,що міжбанк впаде нижче.Є дві причини.
1.Сплата податків,потрібна гривня
2.Аукціон по розміщенню ОВДП,а отже очікуємо нерезидентів.
А виходить,що понизився всього на 2 копійки,та ще й без участі НБУ,тобто баланс
попит/пропозиція.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лют, 2019 17:13
Сьогодні я очікував,що міжбанк впаде нижче.Є дві причини.
1.Сплата податків,потрібна гривня
2.Аукціон по розміщенню ОВДП,а отже очікуємо нерезидентів.
А виходить,що понизився всього на 2 копійки,та ще й без участі НБУ,тобто баланс
попит/пропозиція.
Додано: Вів 19 лют, 2019 17:21
Re: Валютный рынок в контексте
Киев, Петровка, опт ПОВ на 17.00
27.07/27.12
Додано: Вів 19 лют, 2019 17:54
Вчера нерезы продали гривневых ОВГЗ на 270 млн.грн.
Вероятно перед погашением для захода в свежие.Посмотрим как изменится динамика в четверг.
Появились сегодняшние результаты размещения.
Объем гривны очень маленький.
Гривны привлекли всего - 534 млн
Долларов - 116 млн , причем 112 из них, на короткий срок , всего 29 дней
Завтра погашение 1,5 млрд грн + 286 млн.дол.
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 лют, 2019 18:22
Re: Валютный рынок в контексте
Или зафиксировали курсовую прибыль.
Похоже, инвесторы не очень верят в дальнейшее укрепление гривны.
Додано: Вів 19 лют, 2019 18:30
А курсовые бонусы были такими вкусными...
US
Додано: Вів 19 лют, 2019 18:57
Важный момент - наличка спустилась ниже межбанка.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:04
Вы правы. Это произошло в пятницу, 15-го...И сохраняется до сих пор.
US
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:10
Население получило платёжки за январь, денег на регулярную соточку в матрац не осталось.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 19 лют, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:10
Сейчас населению пришли максимальные месячные счета за услуги ЖКХ.
Причем январские счета всегда самые высокие.
Длинный месяц - 31 день + самая низкая средняя температура в году
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:20
Да. Клерки ЖКХ беспредельничают. Совсем стыд потеряли. Осталось выяснить причину сохраняющегося равновесия спроса и предложения на наличном рынке. Курс наличного доллара сохраняет "параллельность" с ценами "зеленого" безнала. Замедляясь во вторник и ускоряясь 18-го. Качественно повторяя картину межбанка.
US
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