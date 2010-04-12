ребе Нок написав:Важный момент - наличка спустилась ниже межбанка.
Население получило платёжки за январь, денег на регулярную соточку в матрац не осталось.
Да. Клерки ЖКХ беспредельничают. Совсем стыд потеряли. Осталось выяснить причину сохраняющегося равновесия спроса и предложения на наличном рынке. Курс наличного доллара сохраняет "параллельность" с ценами "зеленого" безнала. Замедляясь во вторник и ускоряясь 18-го. Качественно повторяя картину межбанка.
US
Чегоб и нет - есть же какойто уровень прибыльности инкассации для банков и продажи долларов на межбанке или закрытия сделок внутри. Также и клиент при сумме купит на наличном рынке а не в банке, тем более дядька ж не сам напряжется а водителя отправит.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk