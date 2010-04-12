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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 641642643644

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 233
1. меньше 27
22%
52
2. 27 - 28.50
48%
113
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:48

  дядя Caша написав:
  Zebra написав:
  ребе Нок написав:Важный момент - наличка спустилась ниже межбанка.

Население получило платёжки за январь, денег на регулярную соточку в матрац не осталось.


Да. Клерки ЖКХ беспредельничают. Совсем стыд потеряли. Осталось выяснить причину сохраняющегося равновесия спроса и предложения на наличном рынке. Курс наличного доллара сохраняет "параллельность" с ценами "зеленого" безнала. Замедляясь во вторник и ускоряясь 18-го. Качественно повторяя картину межбанка.

US

Чегоб и нет - есть же какойто уровень прибыльности инкассации для банков и продажи долларов на межбанке или закрытия сделок внутри. Также и клиент при сумме купит на наличном рынке а не в банке, тем более дядька ж не сам напряжется а водителя отправит.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:18

Lion+
Разве Леру выгнали?
Выгнули.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 641642643644
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