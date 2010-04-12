Додано: Вів 19 лют, 2019 21:31

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в понедельник относительно доллара на 6,20 коп., на торгах вторника замедлил укрепление, приподнявшись на 1,26 коп. до уровня 27,1733 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 1,50 коп., составил 27,1744 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 19 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,175/27,195 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 09.55 на цифре 27,15/27,19¸а спустя 40 минут доллар, начав сужение спреда, консолидировался на цифре 27,15/27,19 UAH/USD.



Очень скоро темп коррекции упал, локальные низы были выкуплены, а СКВ приподнялась по состоянию на 10.52 до 27,18/27,19 UAH/USD.



Как и ожидалось, на вторничной сессии межбанка наблюдалось упорное противостояния двух оппонирующих друг другу курсо- и трендоформирующих факторов.



Во-первых, из-за длинных выходных в США (Америка 18-го отмечала День президентов), приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров упал, формируя на межбанке нехватку предложения валюты.

Во-вторых, 19-го «большой фискальный день» - бизнесу предстояло уплатить в Казну 8 видов налогов, из-за чего резко вырос спрос на гривню.



Последней было явно недостаточно, о чем дали понять упавшие с уровня 56 912,6 млн. грн. к отметке 53 972,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Сжатие гривневой ликвидности подтвердили выросшие с уровня 16,25/17,00% к отметке 16,50/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Борьба «быков» и «медведей» на валютном межбанке продолжалась с переменным успехом до 11.22 Киева, сопровождаясь относительной стабильностью пары доллар-гривня, не покидавшей ценовой диапазон 27,165-175/27,185-190 UAH/USD.



Наконец с 11.22 чаша весов начала склоняться в сторону «медведей». Доллар вначале понизился до 27,17/27,18, а к 11.51 оказался на уровне 27,170/27,175 UAH/USD.



На обеденный перерыв межбанк около 13.07 ушел на фоне более низких цен: 27,165/27,175 UAH/USD.



К 14.00 безналичная пара доллар-гривня растянула спред до 27,16/27,18, а спустя час на фоне спада торговой активности доллар понизился до 27,145/27,170 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,145/27,170 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 10 февраля.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1733 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,86% с 27,6883 UAH/USD до 27,1733 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 19 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева – 16,00/17,50% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 февраля, сохранив, хотя и замедлив «медвежий» тренд, немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке гривневого ресурса наблюдался ажиотажный спрос на гривню, которая требовалась для уплаты налогов. Нехватка нацвалюты заставляла игроков межбанка продавать СКВ из своих запасов, формируя преобладание оферов доллара.



Во-вторых, поскольку наблюдалась нехватка гривни, приобретать доллар на межбанке было не за что и некому – сезон репатриации дивидендов миновал, а время активных покупок СКВ импортерами еще не наступило.



В-третьих, очевидное замедление коррекции курса доллара на межбанке связано с падением притока экспортной выручки из-за рубежа из-за длинных выходных в США.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 19 февраля немного выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, во вторник работался доллар валютированием tod или «сегодня», в более популярном, чем накануне, режиме валютирования.



Во-вторых, из-за нехватки гривни часть экспортеров была вынуждена продавать СКВ на межбанке, формируя там «медвежий» тренд пары доллар-гривня, что, как известно, способствует ликвидности.



В-третьих, тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует рынок ликвидностью сделок) по известным причинам снята с повестки дня.



В-четвертых, регулятор выкупал «лишние» доллары по 27,17 UAH/USD, пополнив резервы на $10,0 млн. и немного нарастив гривневую ликвидность на рынке.



В-пятых, ликвидность, несмотря на вышеперечисленные позитивные факторы, оставалась на низком уровне с одной стороны по причине падения поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа, с другой, в связи с дефицитом гривневого ресурса.



Рынок наличных по образу и подобию «зеленого» безнала, продемонстрировал очень скромную курсовую динамику, завершив вторник незначительной коррекцией в паре доллар-гривня и в равновесии спроса и предложения.

Последнее позволило нарастить ликвидность в большинстве центров валютообменного бизнеса. Где скромно, а кое-где более заметно.

Исключение составило Запорожье, рынок которого после обеда резко снизил торговую активность, не сумев приподняться по оборотам выше «посредственного» уровня.



Характер торгов наличного рынка во вторники подтверждает сохранение достаточно крепких «родственных» связей «зеленого» безнала и «кэша». При весомой поддержке клиентов «налички», живо транслировавших настроения межбанка на наличный рынок посредством своих запросов.



Итак, все без исключения рынки системных центров валютообменного бизнеса завершили торги вторника в балансе. Полагаю, в этом нет особой заслуги дилеров-«неформалов» - просто этот баланс имел «естественное происхождение», не нуждаясь в ценовой поддержке.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье), либо понизилась на 1,0-3,0 коп. , либо прибавила 2,0 коп. (Киев). Офера 19-го либо не изменились (Днепр, Одесса, Крыжополь), либо потеряли 2,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника «биды» наличного «неформального» «американца» понизились на 3,0-8,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы), позиция «предложение» стала ниже на 3,0-4,0 коп.



В контексте использования курсовых хроник наличного рынка в паре доллар-гривня для прогноза на ближайшую сессию валютного межбанка, заметим, что в среду там возможно повторение вторничного сюжета. Основанием для этого является ожидание прихода на рынок двойной порции внешнеторговой выручки, способной «организовать» избыток доллара, которому противостоять будет выброс на рынок около 1,5 млрд. грн. ликвидности в нацвалюте после минфиновского погашения ОВГЗ. Так что сессия ожидается как минимум, нескучной. Хотя автор бы «поставил» на «зеленых быков» и пролонгацию нисходящего тренда в паре доллар-гривня.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 19 февраля в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 19 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,06/27,13 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль – 0,402/0,408 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника, как и накануне, с изрядным опозданием – клиенты никак не желали «просыпаться». Лишь к 11.00 появились первые низколиквидные сделки на фоне равновесия покупок и продаж.



Это настроение, способствовавшее курсовой стабильности в наличной паре доллар-гривня, сохранилось до полудня. В немалой степени этот баланс стал следствием относительной курсовой стабильности безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка.



К 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,07/27,13 UAH/USD, евро – 30,70/30,88 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.



После обеда на рынке Днепра был сформировано устойчивое равновесие спроса и предложения в паре доллар-гривня, которое почти не нуждалось в ценовой поддержке. При этом наличная пара евро-гривня теряла в цене, реагируя на динамику пары евро-доллар «в миру».



По итогам вторника на наличном рынке Днепра сохранился баланс спроса и оферов, который продержался всю сессию. Полагаю, это обстоятельство обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», заметно улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 19 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера не изменились.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 27,06/27,13 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 19-го с заметной задержкой – солидные клиенты никак не могли решиться на визит в оптовые ОП.



Наконец после 10.40 «процесс пошел» в условиях устойчивого равновесия покупок и продаж, которое, однако, не сопровождалось высокими оборотами, хотя и не нуждалось в ценовой поддержке.



До полудня оптовая наличная пары доллар-гривня не менялась, удерживаясь балансом спроса и предложения. Не исключено, этот баланс получал поддержку от застывшей курсовой динамики в безналичной паре доллар-гривня на межбанке.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня не изменились, отвечая на стабильность курса доллара на межбанке и баланс спроса и предложения: 27,07/27,13 UAH/USD, евро – 30,70/30,88 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB.

На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра был сформировано устойчивое равновесие спроса и предложения в паре доллар-гривня, которое почти не нуждалось в ценовой поддержке. При этом наличная пара евро-гривня теряла в цене, реагируя на динамику пары евро-доллар «в миру».



По итогам вторника на наличном рынке Днепра баланс спроса и оферов, который продержался всю сессию. Полагаю, это обстоятельство обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», заметно улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 19 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера не претерпели изменений.



Меж тем, по сравнению с закрытием 18 февраля биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 19 февраля уровнями 30,65/30,80 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 10,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 19-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, практически не ревизуя ее цену из-за «естественного» равновесия покупок и продаж, ставшего в значительной степени следствием аналогичных настроения на межбанке, а также настроениями клиентов, формируемых динамикой гривневой ликвидности и застывшим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 19-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1298 к $1,1332 прибавив в течение этого промежутка времени скромные 34 пункта.



Своей внутридневной коррецией наличная пара евро-гривня обязана случившемуся около 14.00 Киева провалу пары евро-доллар «в миру» к отметке $1,1270, в районе которой пара пребывала до 16.15 Киева, когда наши валютчики уже сворачивали торговлю.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 19 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1309, пара евро-доллар сразу инициировала снижение, оказавшись около 06.00 Киева в диапазоне $1,1293-1,1298, который не покидала до 09.00 Киева.



В начале европейской сессии форекса пара вначале медленно, а к 11.00 Киева довольно динамичной росла, сумев сформировать к 11.02 Киева двуглавую вершину, которая не сулила ничего хорошего в самое ближайшее время. И действительно, не задержавшись на двухголовом пике ($1,1320), пара около полудня опустилась к $1,1305, где пребывала до 13.15 Киева. В этот час и произошел провал евро в район цифры $1,1270, оказавший решающее влияние на внутридневную нисходящую динамику наличной пары евро-гривня.



Выбираясь из «ямы», пара евро-доллар инициировала ралли, которое с перерывами на локальную стабильность и коррекции затянулось до 19.40, обозначившись локальным максимумом $1,1355. С этой цифры с чувством исполненного долга пара евро понизилась в диапазон $1,1345-1,1350, который не покидала до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары доллар-иена к полудню по Киеву вырос. Глава Банка Японии Курода заявил, что банк готов продолжить ослабление кредитно-денежной политики в случае, если усиление курса йены станет проблемой для экономики и расстроит планы банка по достижению целевого уровня инфляции 2% в год.



Курс евро находится под давлением. Ожидается, что на заседании ЕЦБ 7 марта руководство банка уменьшит прогнозы на темпы роста и инфляцию в регионе. Также отмечается снижение доходности облигаций в еврозоне. Считается, что если увеличится вероятность ослабления кредитно-денежной политики ЕЦБ, то доходность 10-летних облигаций в Германии упадет в отрицательную область.



В протоколе заседания Резервного банка Австралии отмечается значительная неопределенность в перспективах развития экономики, а также снижение активности на рынке недвижимости. Это может предвещать более мягкий подход к кредитно-денежной политике и оказывает давление на курс австралийского доллара.



Курс пары доллар-шведская крона резко вырос после слабых данных об уровне инфляции в Швеции и достиг максимума за два года. Вероятность повышения ставки Риксбанком уменьшилась.



Цена золота продолжила повышение и приблизилась к уровню $1330 за унцию.



Во вторник в Вашингтоне начнется очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем. В Пекине договоренности не были достигнуты.



Курс доллара поднимается во вторник после обеда к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США.



Курс евро к доллару опустился по состоянию на 15.20 Киева до $1,1291 по сравнению с $1,1311 на закрытие предыдущей сессии.



Пара доллар-иена торгуется на уровне ¥110,77 по сравнению со ¥110,62 накануне.



Индекс WSJ Dollar Index, оценивающий динамику доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов 0,2%.



Курс евро относительно иены составляет ¥125,07 против ¥125,12 в понедельник.



Иена умеренно снижается к евро и доллару на заявлениях главы Банка Японии Харухико Куроды, что центробанку придется рассмотреть вопрос дополнительного стимулирования в случае дальнейшего укрепления иены, которое оказывает давление на инфляцию и экономический подъем.



Среди мер, которые может предпринять японский ЦБ - увеличение объема выкупа активов, а также меры по снижению доходности гособлигаций.

Между тем основное внимание трейдеров направлено на протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 29-30 января, который будет обнародован в среду в 21.00 Киева.



Эксперты рассчитывают, что протокол позволит им понять, насколько уверены представители американского Центробанка в своем решении «проявить терпение» в плане дельнейшего повышения ставок.



В январе 2019 года FOMC оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне, а из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок.



В ходе пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что Центробанк, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу.

Кроме того, инвесторы ожидают выступлений председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретты Местер во вторник и ее коллеги из Атланты Рафаэля Бостика в среду.



Стоимость фунта относительно американской валюты увеличилась к 15.20 Киева до $1,2954 с $1,2924 в понедельник.



После 16.30 Киева пара евро-доллар США выросла до $1,1310 после того как отметила дневные минимумы на $1,1270.



Евро падал на опасениях, что США могут ввести пошлины на импорт европейских автомобилей и запчастей, что сильнее всего ударит по Германии: повышение пошлин до 25% спровоцирует падение экспорта автомобилей из Германии на 50%.



В центре внимания торговые переговоры между США и Китаем, которые на данный момент оказывают поддержку интересу к риску и рисковым активам, включая евро.



Приходится констатировать, что пара евро-доллар пока не может возобновить снижение. Пара во вторник вечером торгуется над отметкой $1,1330, и хотя днем пара снижалась до $1,1270, но падение быстро перешло в отскок обратно выше 1,13. Между тем, последние новости были явно против евро.



В 11.00 Киева данные по промышленным заказам Италии за декабрь показали падение на 1,8% м/м, с -2,0% до -5,3% г/г.



Опубликованный в полдень германский индекс деловых настроений ZEW за февраль вырос с -15,0 до -13,4 (прогноз -13,6), но индекс текущей ситуации ZEW упал с 27,6 до 15,0 (прогноз 20,0). Индекс текущей ситуации упал тем самым до уровня, последний раз наблюдавшегося в декабре 2014 года.



Другой крупный негатив для евро – неожиданное обострение торгового противостояния между США и Европой. Трамп вновь озвучил старую угрозу ввести пошлины против европейских автомобилей после того, как Министерство торговли США предоставило ему отчет о последствиях импорта автомобилей для национальной безопасности.

В ответ президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз откажется от покупок американской сои и сжиженного газа, если президент США Трамп нарушит данное им слово не вводить пошлины (договоренность о торговом перемирии между США и ЕС была достигнута в июле прошлого года).



Что касается новой весьма негативной для евро темы – возможного изменения риторики ЕЦБ в пользу более мягкой, то здесь пока особых новостей нет.



Главный экономист ЕЦБ Питер Прет заявил в понедельных о заметном росте рисков для экономики еврозоны и о том, что ЕЦБ может изменить свою систему заявлений о намерениях, если экономика замедлится резко. По этой теме пока что остается лишь ждать пятничного выступления главы ЕЦБ Драги.



Мы же в очередной раз отметим, что на наш взгляд, доллар давно уже должен был показать рост, и обновление минимума года на прошлой неделе вполне закономерно.



Согласно корреляции между парой евро-доллар и дифференциалом 2-летних ставок США и Германии при неизменном дифференциале ставок курс евро-доллара имеет все шансы упасть ниже отметки $1,10.



В последние недели наблюдается явное стремление сужения дифференциала доходностей (падают доходности по американскому долгу) на фоне падения евро,



Однако, более волатильная пара евро-доллар склонна показывать крупные «перехлесты» за уровень «условно справедливой» (согласно этой модели) цены, показывая тренды на 20-30 фигур.



Так что мы по-прежнему считаем, что в рамках текущего среднесрочного тренда на снижение пары евро-доллар (еще от отметки $1,25) потенциал для коррекции пары еще сохраняется. Подождем, может быть, евро-доллар все-таки «войдет в меридиан» и перестанет «психовать».



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 19-го уровнями 30,65/30,80 UAH/EUR, констатировав при этом в течение вторника пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив в течение вторника 20 пунктов по спросу и не изменившись по предложению.



Торги рублем 19 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,402/0,408 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля на наличном рынке Днепра выросли на 20 пунктов, офера не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», заметно повысила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по потерявшим с закрытия понедельника 10,0 коп. спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 февраля по спросу повысились на 20 пунктов, по оферам не претерпели изменений.



Как и предполагалось, на вторничных торгах валютный межбанк в наиболее активной его части ждало упорное противостояние двух противоположных трендо- и курсоформирующих факторов. С одной стороны из-за длинных выходных в США экспортеры получили внешнеторговую выручки с задержкой, и она не появилась на рынке, обеспечив нехватку СКВ. С другой, последний день платежей в Казну по внушительному списку налогов сформировал заметное обострение интереса к гривне.



С переменным успехом борьба этих двух факторов затянулась до 11.22, после чего чаша весов начала склоняться к «зеленым медведям».



В целом, состояние рынка безналичного доллара напоминало дорожную пробку с отсутствием сколь-нибудь заметного движения. Это стало «примером для подражания» для наличного рынка, где также установилась относительная курсовая стабильность, сопровождаемая сбалансированной торговлей. При этом текущие котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня были ниже цен суточной давности.



В среду тема фискальных платежей будет снята с повестки дня. Но ей на смену придет двойная порция внешнеторговой выручки, которая, полагаю, имеет хорошие шансы пролонгировать установившийся с понедельника нисходящий тренд в паре доллар-гривня на межбанке. Без курсовых «излишеств» и «фанатизма». Думается, за этим должен присмотреть регулятор, который наверняка рассчитывает на пополнение своих резервов 20 февраля.



С другой стороны в среду на межбанке возможно повторение вторничного сюжета. Основанием для этого является ожидание прихода на рынок двойной порции внешнеторговой выручки, способной «организовать» избыток доллара, которому противостоять будет выброс на рынок около 1,5 млрд. грн. ликвидности в нацвалюте после минфиновского погашения ОВГЗ. Так что сессия ожидается как минимум, нескучной. Хотя автор бы «поставил» на «зеленых быков» и пролонгацию нисходящего тренда в паре доллар-гривня.



US